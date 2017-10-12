Голливудскую звезду Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

Звезду Голливуда Бена Аффлека, который выступил с осуждением голливудского продюсера Харви Вайнштейна за его домогательства к женщинам, обвинили в том же самом





Претензии ему предъявила актриса Хилари Бёртон. Как сообщает The New York Times, она припомнила Аффлеку некий инцидент, имевший место еще в 2003 году. И актер, что интересно, свою вину признал. И попросил прощения у актрисы за свое неподобающее поведение.







Об этом Аффлек написал на своей странице в Twitter.





I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 октября 2017 г.







После того, как на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала разгромную статью о том, как Вайнштейн почти 30 лет добивался близости актрис в обмен на обещания карьерного роста, в адрес продюсера посыпались новые обвинения. В грязных домогательствах со стороны Вайнштейна признались даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам же оскароносный продюсер, работавший с такими картинами как «Убить Билла», «Крик», «Влюбленный Шекспир» и «Криминальное чтиво», полагает, что компрометирующую информацию распространил младший брат, желая выдавить его из продюсерской кинокомпании.

Напомним, сразу несколько звезд мировой величины, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных американских продюсеров, снявшего десятки блокбастеров. Харви Вайнштейна уже выгнали из собственной компании, от него отрекается Голливуд, а жена заявила что уходит. Но сам продюсер уверяет, что это всё — заговор его брата. Знаменитого голливудского продюсера Харли Вайнштейна покинула жена. 41-летняя дизайнер Джорджиана Чапмен заявила, что ее сердце разрывается из-за страданий женщин, подвергшихся домогательству со стороны ее мужа.

Фото: Associated Press © 2017, Joel Ryan