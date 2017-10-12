Нацбанк РК оштрафовал три банка за нарушение прав и интересов потребителей финуслуг
12 октября 2017, 11:03
В отношении еще 11-ти банков принято 14 ограниченных мер воздействия.
Национальным Банком РК по итогам 3 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения:
- выразившееся в несоблюдении банком ограничений при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и от суммы, поступившей на банковский счет;
- сроков представления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;
- порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;
- выразившееся в неправомерной выдаче банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;
- в необоснованном наложении банком ареста на банковский счет клиента;
- в предоставлении недостоверных сведений в кредитное бюро;
-в несоблюдении банком требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур;
- в непредставлении, а равно несвоевременном представлении банками запрошенных Национальным Банком документов и пояснений в рамках документальных проверок.
По итогам выявленных нарушений в отношении трех банков применены санкции в виде наложения и взыскания штрафов. В отношении 11-ти банков принято 14 ограниченных мер воздействия, в том числе 12 письменных предписаний и два письменных предупреждения.
В сообщении отмечается, что в случае нарушениях прав, потребители финуслуг могут обратиться в Национальный банк РК и к банковскому омбудсману.
Фото: kursiv.kz
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