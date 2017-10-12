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Левши или правши? Кто в Казахстане чаще всего попадает в ДТП

12 октября 2017, 11:42

Была проанализирована статистика и проведен опрос среди автолюбителей в возрасте от 21 года до 60 лет.

Водители-левши в Казахстане попадают в ДТП на треть чаще правшей, передает Zakon.kz со ссылкой на АО «Страховая компания «Kompetenz».

Для того чтобы сделать такие выводы была проанализирована статистика и проведен опрос среди автолюбителей в возрасте от 21 года до 60 лет.

Было установлено, что 26% водителей-левшей получают штрафы за превышение скорости, а среди правшей таких всего 18%. У 29% левшей возникают трудности при парковке автомобиля, среди правшей таких только 21%.

В течение 7 лет левши в среднем попадают в 2 ДТП, а правши - в 1.42 ДТП, что на 29% меньше. Однако характер аварий у левшей, как правило, является не очень серьезным, и они не несут тяжелых последствий и финансовых потерь.

Скорее всего, причина в том, что машины, дорожные знаки и прочие предметы, с которыми взаимодействуют водители, спроектированы исходя из особенностей правшей. Левшам же в таких условиях оказывается сложнее приспособиться к вождению.

В целом, по официальным данным за шесть месяцев 2017 на дорогах Казахстана произошло 7 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9 992 человека, из них 738 погибло.

Фото: atkarskuezd.ru

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