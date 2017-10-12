Круглый стол на тему: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Предупреждение и выявление антикоррупционных рисков»

11 октября 2017 года, Департамент комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане провел круглый стол. В работе круглого стола принял участие Заместитель Председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК - Карасаев Ержан Жарылгапович, с участием специалистов: Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане и филиала «Бірлік» АГФ партии «Нұр Отан».

Целью данного круглого стола являлось повышение уровня знаний специалистов, требований законодательства, применения их в практике, возможности формирования атмосферы нулевой нетерпимости к коррупции не только в коллективе, но и в обществе, выявления и устранение условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушении.

В ходе круглого стола представитель филиала «Бірлік» АГФ партии «Нұр Отан» отметил что Казахстан вступил в новый исторический период.

Тем самым отмечая, что цель модернизации является - войти в тридцатку развитых стран мира. На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. Первое условие модернизации нового типа - это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации. Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации. Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость. Государство и нация - не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать способностью к осмысленной адаптации. На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее.

В свою очередь, представитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане подробно рассказал о видах коррупционного риска, о мерах противодействия коррупции, о проблемах борьбы с коррупцией в обществе, о причинах возникновения коррупции. Завершая свою речь, призвал всех присутствующих бороться с коррупцией и незамедлительно реагировать на коррупционные правонарушения в коллективе и в обществе.

По итогам круглого стола состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы.