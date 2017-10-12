Между Казахстаном и Узбекистаном будут курсировать автобусы

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли соответствующий закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года», предает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, в настоящее время между Казахстаном и Узбекистаном отсутствуют автобусные сообщения по перевозке пассажиров, что в свою очередь приводит к неудобствам при переходе границы.

«В свою очередь Протоколом устанавливаются правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Протокол придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей, а также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений. После вступления в силу Протокола будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. По нашим планам, маршруты будут открыты до конца текущего года», - отметил он.

Как уточнил глава ведомства, каждому перевозчику будет предоставляться право работать на одном маршруте пять лет.

«При организации международных автобусных перевозок две стороны определяют на конкретный маршрут перевозчиков, паритетно с узбекской и с казахской стороны. Таких маршрутов может быть десятки в течении дня, суток. Например, по графику автобусы могут отправляться каждый час. И таких перевозчиков с каждой стороны может быть и по пять, и по десять - в зависимости от необходимости. Но каждому перевозчику предоставляется право работать на одном маршруте пять лет», - уточнил Ж. Касымбек.

Министр указал, что это делается для того, чтобы перевозчик имел гарантированные условия, позволяющие ему кредитоваться, покупать новую технику и знать, что завтра он не потеряет этот маршрут, потому что у него имеется контракт на пять лет.

«Банки эти договора рассматривают как дополнительную гарантию. А так, с Россией у нас работают 45 различных перевозчиков. Мы думаем, что по направлению Узбекистан будет порядка десятка, если не больше перевозчиков с каждой стороны», - заключил он.

Ксения Давыдова