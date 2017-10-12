В Швейцарии в канализацию смывается золото и серебро

В сточных водах страны ежегодно оказывается три тонны серебра и 43 килограмма золота.

Об этом утверждается в исследованиях, недавно опубликованных учёными Швейцарского федерального института водных наук и технологий, пишет пишет Life.ru









Несмотря на то что в очистных сооружениях ежегодно пропадают миллионы долларов, швейцарские исследователи считают, что восстановление драгоценных металлов из сточных вод не будет экономически целесообразным.





Учёные также подчеркнули, что нынешняя концентрация металлов не создаёт опасности для окружающей среды, поэтому никаких дополнительных мер по очистке канализации предпринимать не требуется.





Фото с сайта mschistota.ru

Кроме того, учёные обнаружили в канализации такие редкоземельные металлы, как гадолиний и ниобий. Основным "поставщиком" всех этих элементов признаны медицинские организации и высокотехнологичные производства.