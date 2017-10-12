Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Швейцарии в канализацию смывается золото и серебро

12 октября 2017, 12:28

В сточных водах страны ежегодно оказывается три тонны серебра и 43 килограмма золота.

Об этом утверждается в исследованиях, недавно опубликованных учёными Швейцарского федерального института водных наук и технологий, пишет Life.ru.

Кроме того, учёные обнаружили в канализации такие редкоземельные металлы, как гадолиний и ниобий. Основным "поставщиком" всех этих элементов признаны медицинские организации и высокотехнологичные производства.

Несмотря на то что в очистных сооружениях ежегодно пропадают миллионы долларов, швейцарские исследователи считают, что восстановление драгоценных металлов из сточных вод не будет экономически целесообразным.

Учёные также подчеркнули, что нынешняя концентрация металлов не создаёт опасности для окружающей среды, поэтому никаких дополнительных мер по очистке канализации предпринимать не требуется.

Фото с сайта mschistota.ru

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...