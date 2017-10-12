Признать регистрацию недействительной

Б. Жаманбаев,

судья СМЭС Восточно-Казахстанской области

По сведениям Генеральной прокуратуры РК, отмечается рост выявленных фактов лжепредпринимательства, где размер установленного ущерба только по оконченным уголовным производствам за последние пять лет превышает 242 млрд тенге. При этом отмечается, что приводимые цифры не отражают реальных масштабов ущерба от лжепредпринимательства в стране.

Общественная опасность лжепредпринимательства определяется высокой значимостью налогов в жизни общества, в результате чего причиняется значительный ущерб экономике государства.

В этой связи компетентные государственные органы ведут соответствующую работу. В частности, по инициативе налоговых органов органы прокуратуры, а в последнее время и сами органы государственных доходов обращаются в суды с исками о признании государственной регистрации и перерегистрации юридических лиц недействительной.

Дела данной категории подсудны экономическим судам, истцами по указанным делам выступают либо прокуроры, либо налоговые органы, а в качестве ответчика указывается само юридическое лицо, при этом регистрирующий орган указывается в качестве третьего лица, а зачастую и вовсе не указывается.

Безусловно, юридическое лицо, чья государственная регистрация или перерегистрация оспаривается, должно выступать ответчиком, и поскольку указанные споры рассматриваются по правилам искового производства, то орган юстиции в обязательном порядке должен привлекаться к участию в деле, но не в качестве третьего лица, а являться соответчиком, поскольку им произведена государственная регистрация налогоплательщика в качестве юридического лица.

Основание иска - допущенные при создании или перерегистрации нарушения, носящие неустранимый характер, а именно регистрация юридического лица на лицо, не имеющее отношения к его созданию, так сказать «подставное лицо», а также фактическое отсутствие налогоплательщика по местонахождению, указанному в учредительных документах.

В обоснование требований приводятся показания из протоколов допросов участников о непричастности к созданию и руководителей юридических лиц о неосуществлении ими предпринимательской деятельности.

Между тем создание хозяйствующего субъекта без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность является уголовным правонарушением, и первоначально данные обстоятельства должны быть установлены в уголовно-процессуальном порядке.

Но истцы, не дожидаясь итогового процессуального решения по уголовному производству, обращаются в суды с требованиями о признании государственной регистрации юридических лиц недействительной. И решение суда, принятое в гражданском судопроизводстве, опережает досудебное расследование и в какой-то степени предопределяет его исход, что недопустимо.

Кроме того, факты и обстоятельства, установленные актами прокурора, органов дознания и следствия, преюдициального значения при рассмотрении гражданских дел не имеют. Они должны устанавливаться в общем порядке.

Но зачастую процесс исследования доказательств ограничивается изучением содержания актов производства досудебного расследования и на этом основании строятся судебные акты.

В то же время серьезной практической проблемой правового регулирования деятельности юридических лиц является определение правовых последствий признания государственной регистрации (перерегистрации) недействительной.

На основании судебных актов органами госдоходов производится доначисление сумм налогов по взаиморасчетам с контрагентами юридического лица, государственная регистрация и перерегистрация которого признана недействительной.

Позиция налоговых органов основывается на том, что юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации, а нарушение порядка образования юридического лица влечет за собой признание его регистрации недействительной. Поэтому все действия юридического лица (в том числе заключенные им сделки), регистрация которого признана недействительной с момента его создания, признаются несовершенными (недействительными, фиктивными).

Действительно, налоговый орган вправе на основании судебных актов без уведомления налогоплательщика снять его с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость (п.п. 5 п. 4 ст. 571 НК) и суммы НДС по сделкам с контрагентами подлежат исключению из зачета. Вместе с тем Налоговым кодексом не предусмотрен запрет на вычет затрат по таким сделкам на том основании, что имеется решение суда о признании недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Данное положение нашло свое отражение в Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 1 «О судебной практике применения судами налогового законодательства» (п. 9). Несмотря на данное разъяснение, налоговые органы по результатам проведения проверок по сделкам с таким контрагентом исключают не только из зачета НДС, но и из вычетов расходы при исчислении корпоративного налога.

Также в последнее время поступают исковые заявления органов госдоходов о признании недействительными изменений, внесенных в учредительные документы в части местонахождения юридического лица, представленных налогоплательщиками в орган юстиции.

При этом налоговые органы поясняют, что налогоплательщики отсутствуют по местонахождению, указанному в информационных данных органа юстиции, что препятствует осуществлению налогового контроля, чем нарушаются права государства, и подобные действия являются нарушением законодательства, которое носит неустранимый характер.

Здесь хотелось бы отметить, что действующее законодательство не предусматривает правовых оснований для признания сведений об изменении местонахождения юридического лица недействительными. Относительно аргументов о невозможности осуществлять налоговый контроль ввиду отсутствия налогоплательщика по местонахождению можно отметить следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 556 Налогового кодекса РК налоговый контроль - это государственный контроль, осуществляемый налоговыми органами, за исполнением норм налогового и иного законодательства РК. Согласно п. 2 ст. 556 НК налоговый контроль осуществляется не только в форме налоговой проверки, но и в иных формах государственного контроля, виды которых установлены в п. 4 ст. 556 НК.

Кроме того, органы госдоходов в целях осуществления налогового администрирования вправе реализовывать способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, закрепленные в главах 85 и 86 НК, применение которых не связано с обстоятельствами подтверждения фактического местонахождения налогоплательщика. В связи с чем полагаем, что данные иски не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.