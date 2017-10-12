В соответствии с законами РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», постановлением Правительства РК «Об утверждении типовых правил регулирования миграционных процессов в областях, городах республиканского значения, столице» утверждены Правила регулирования миграционных процессов в городе Астане.

В частности данные Правила разработаны в целях обеспечения управляемости миграционных процессов и экономического роста, укрепления безопасности столицы и создания условий для реализации социально-экономических прав мигрантов

Таким образом, регистрация осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, служебных зданиях.

Также регистрация по месту жительства осуществляется на основании документов, подтверждающих приобретение гражданами в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющих им право на вселение в жилище по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, по письменному согласию собственника (нанимателя) жилища.

Местные исполнительные органы в интересах местного государственного управления осуществляют иные полномочия в сфере регулирования миграционных процессов, возлагаемые на них законодательством Республики Казахстан.

Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.