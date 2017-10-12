ДВД: с начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД

С начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В полиции предоставили статистику самых распространенных выявленных нарушений.

- управление машиной в нетрезвом состоянии - 903;

- управление с тонированными стеклами - 5 тысяч 189;

- управление машиной с нечитаемыми государственными номерами - 10 тысяч 457;

- управление без госномеров - 2 тысячи 179;

- управление машиной с подложными государственными номерами - 195;

- управление с не пристегнутым ремнем безопасности - 17 тысяч 862;

- нарушение правил проезда перекрестка - 2 тысячи 148;

- разговор по сотовому телефону по время управление ТС - 18 тысяч 150;

- нарушение правил парковки - 14 тысяч 467;

- парковка по знак «инвалид» - 154;

- нарушения ПДДЛ пешеходами - 11 тысяч 997;

- нарушение правил обгона, маневрирования и рядности - 107 тысяч 818;

- нарушение знаков и разметок - 34 тысяч 596;

- выезд на полосу встречного движения - 394;

- отсутствие технического смотра - 2 тысячи 273 и др.

«Алматы - мегаполис с большим автомобильным трафиком, с учетом также иногороднего транспорта, курсирующего по дорогам города. В этой связи каждый участник дорожного движения должен чувствовать за собой особую ответственность и на своем примере призывать окружающих к неукоснительном соблюдению правил дорожного движения. Важно помнить, что Ваша дорожная дисциплина является гарантом Вашей же личной безопасности!», - заявил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.