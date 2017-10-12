ДВД: с начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД
С начала года на дорогах Алматы выявлено свыше 186 тысяч нарушений ПДД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
В полиции предоставили статистику самых распространенных выявленных нарушений.
- управление машиной в нетрезвом состоянии - 903;
- управление с тонированными стеклами - 5 тысяч 189;
- управление машиной с нечитаемыми государственными номерами - 10 тысяч 457;
- управление без госномеров - 2 тысячи 179;
- управление машиной с подложными государственными номерами - 195;
- управление с не пристегнутым ремнем безопасности - 17 тысяч 862;
- нарушение правил проезда перекрестка - 2 тысячи 148;
- разговор по сотовому телефону по время управление ТС - 18 тысяч 150;
- нарушение правил парковки - 14 тысяч 467;
- парковка по знак «инвалид» - 154;
- нарушения ПДДЛ пешеходами - 11 тысяч 997;
- нарушение правил обгона, маневрирования и рядности - 107 тысяч 818;
- нарушение знаков и разметок - 34 тысяч 596;
- выезд на полосу встречного движения - 394;
- отсутствие технического смотра - 2 тысячи 273 и др.
«Алматы - мегаполис с большим автомобильным трафиком, с учетом также иногороднего транспорта, курсирующего по дорогам города. В этой связи каждый участник дорожного движения должен чувствовать за собой особую ответственность и на своем примере призывать окружающих к неукоснительном соблюдению правил дорожного движения. Важно помнить, что Ваша дорожная дисциплина является гарантом Вашей же личной безопасности!», - заявил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.
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