Причину введения апострофов вместо диграфов объяснили разработчики алфавита
12 октября 2017, 14:35
Новый вариант казахского алфавита на латинской графике содержит 32 знака.
Причину замены диграфов на апострофы в новом предложенном варианте алфавита на латинской графике объяснили его разработчики.
В понедельник члены рабочей группы по реализации проекта по переходу казахского языка на латиницу представили Нурсултану Назарбаеву образец единого стандарта казахского алфавита на латинской графике. В новом варианте, который может быть подвергнут изменениям, вместо 42 букв кириллицы использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.
"Изначально мы пытались оставить два диграфа. Было предложение обозначить апострофами все гласные, а все согласные дать диграфами. Однако тогда, по нашему мнению, разрушилась бы систематичность алфавита. Чтобы сохранить единый принцип, мы остановились на таком варианте", — объяснил директор республиканского координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов.
В начале сентября в обществе разгорелась широкая дискуссия по поводу того, как будет выглядеть алфавит казахского языка. По первоначальной задумке, авторы хотели использовать 25 букв и восемь диграфов (звук, выраженный двумя буквами).
По словам Ербола Тлешова, по поводу предложенного в сентябре варианта алфавита на имя президента поступило порядка 300 замечаний. Ербол Тлешов отметил, что всего в дискуссиях по поводу нового алфавита приняли участие 1,5 миллиона человек.
На вопрос журналистов о том, не будет ли проблематичным написание с апострофами таких слов, как "кішіпейілдіік", "ыңғайлы" и "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан", разработчики ответили, что такого рода слова встречаются в лексиконе казахского не часто.
"Латинский алфавит не был придуман для казахского языка. Это не исконно наш алфавит, поэтому нам приходится выходить из положения при помощи умлаутов (знак для изменения гласного — прим.), апострофов либо диграфов", — уточнил Ербол Тлешов.
Источник: Sputnik Казахстан
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