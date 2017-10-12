Причину введения апострофов вместо диграфов объяснили разработчики алфавита

В начале сентября в обществе разгорелась широкая дискуссия по поводу того, как будет выглядеть алфавит казахского языка. По первоначальной задумке, авторы хотели использовать 25 букв и восемь диграфов (звук, выраженный двумя буквами).

По словам Ербола Тлешова, по поводу предложенного в сентябре варианта алфавита на имя президента поступило порядка 300 замечаний. Ербол Тлешов отметил, что в сего в дискуссиях по поводу нового алфавита приняли участие 1,5 миллиона человек.





На вопрос журналистов о том, не будет ли проблематичным написание с апострофами таких слов, как "кішіпейілдіік", "ыңғайлы" и "қанағаттандырылмағандықтарыңыздан", разработчики ответили, что такого рода слова встречаются в лексиконе казахского не часто.





"Латинский алфавит не был придуман для казахского языка. Это не исконно наш алфавит, поэтому нам приходится выходить из положения при помощи умлаутов (знак для изменения гласного — прим.), апострофов либо диграфов", — уточнил Ербол Тлешов.



