Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Женщина почти год живет в лесу в Уральске

12 октября 2017, 15:29

Родственников в Уральске у неё нет, документов, чтобы уехать к дочери в Россию, — тоже.

Наталья Теокина осталась без жилья 5 лет назад. По словам женщины, её квартира сгорела. Сейчас Наталья живёт в лесу, пишет "Уральская неделя".


Женщина готовит еду на костре. Вместо бульона, женщина использует воду из реки. На быстро гаснущем костре стоит старый чайник.


Женщина рассказала, что в «этом» лесу живет с апреля. До этого местом ночевки был другой участок леса.



По словам бездомной, в Центр адаптации она уже обращалась.

«Меня туда не пускают, документов-то нету», — разводит руками она.

Жилье, где ночует Наталья, представляет из себя шалаш, собранный из старых кусков целлофана, пенопласта и картона. Бутылок от спиртного не видно.



По словам женщины, раньше она жила в поселке Асан. Там же и работала парикмахером. Квартира у нее была. А потом квартира у нее сгорела. Они с дочкой на улице остались.
После отъезда дочери в Россию, Наталья ушла жить в лес.


На вопрос, почему же женщина не уехала к дочери в Россию, она печально улыбнулась.

У меня документы украли, я не могу теперь уехать. А у меня там внучка – Наташенька. Такая хорошая девочка! Пока телефон у меня был, я с дочкой созванивалась. А теперь и поговорить с ней не могу…



Женщина показала свои условия жизни: на земле — старый кусок ковра, куча обрывков, похожих на старую скатерть, потрепанное одеяло, нечто, похожее на подушку, и старая шуба.

Спит она на одеяле и шубой укрывается. Одежды у нее совсем нет.


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...