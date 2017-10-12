Женщина почти год живет в лесу в Уральске
12 октября 2017, 15:29
Родственников в Уральске у неё нет, документов, чтобы уехать к дочери в Россию, — тоже.
Наталья Теокина осталась без жилья 5 лет назад. По словам женщины, её квартира сгорела. Сейчас Наталья живёт в лесу, пишет "Уральская неделя".
Женщина готовит еду на костре. Вместо бульона, женщина использует воду из реки. На быстро гаснущем костре стоит старый чайник.
Женщина рассказала, что в «этом» лесу живет с апреля. До этого местом ночевки был другой участок леса.
По словам бездомной, в Центр адаптации она уже обращалась.
«Меня туда не пускают, документов-то нету», — разводит руками она.
Жилье, где ночует Наталья, представляет из себя шалаш, собранный из старых кусков целлофана, пенопласта и картона. Бутылок от спиртного не видно.
По словам женщины, раньше она жила в поселке Асан. Там же и работала парикмахером. Квартира у нее была. А потом квартира у нее сгорела. Они с дочкой на улице остались.
После отъезда дочери в Россию, Наталья ушла жить в лес.
На вопрос, почему же женщина не уехала к дочери в Россию, она печально улыбнулась.
У меня документы украли, я не могу теперь уехать. А у меня там внучка – Наташенька. Такая хорошая девочка! Пока телефон у меня был, я с дочкой созванивалась. А теперь и поговорить с ней не могу…
Женщина показала свои условия жизни: на земле — старый кусок ковра, куча обрывков, похожих на старую скатерть, потрепанное одеяло, нечто, похожее на подушку, и старая шуба.
Спит она на одеяле и шубой укрывается. Одежды у нее совсем нет.
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