Женщина почти год живет в лесу в Уральске

Наталья Теокина осталась без жилья 5 лет назад. По словам женщины, её квартира сгорела. Сейчас Наталья живёт в лесу

Женщина готовит еду на костре. Вместо бульона, женщина использует воду из реки. На быстро гаснущем костре стоит старый чайник.

Женщина рассказала, что в «этом» лесу живет с апреля. До этого местом ночевки был другой участок леса.

Жилье, где ночует Наталья, представляет из себя шалаш, собранный из старых кусков целлофана, пенопласта и картона. Бутылок от спиртного не видно.

По словам бездомной, в Центр адаптации она уже обращалась.

По словам женщины, раньше она жила в поселке Асан. Там же и работала парикмахером. Квартира у нее была. А потом квартира у нее сгорела. Они с дочкой на улице остались.

После отъезда дочери в Россию, Наталья ушла жить в лес.



