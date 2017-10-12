Когда и как должны кормить детей в школах и детсадах

В частности, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов.

Приказом министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», сообщает Zakon.kz.





В частности, правила определяют, что интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов. Нормы питания обучающихся и воспитанников на объектах воспитания и образования регламентированы постановлением правительства РК от 12 марта 2012 года «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».





На объекте составляется перспективное сезонное (лето - осень, зима - весна) двухнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом.





Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается одно-двухразовое питание - второй завтрак или второй завтрак и обед, для обучающихся второй смены - полдник, для групп продленного дня - второй завтрак, обед и полдник.





При круглосуточном пребывании детей предусматривается не менее чем пятикратное питание.





Рекомендуемая масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста указана в приложении 7 к настоящим Санитарным правилам.





Допускается замена пищевой продукции, в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам.





В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дней.





Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной или пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два - семь календарных дней.





Завтрак состоит из блюда (первое или второе) и напитка (компот, кисель, чай и соки). Допускается включение в завтрак или отдельным приемом яйцо, соки, фрукты, бутербродов со сливочным маслом или сыром.





Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром) и третье (компот, кисель, чай и соки). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.





В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.





Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица с гарниром), напитка (чай, сок, кисель).





Дополнительно в качестве второго ужина включают фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.





Между тем в организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается изготовление и реализация:

простокваши, творога, кефира; фаршированных блинчиков; макарон по-флотски; зельцев, форшмаков, студней, паштетов; кондитерских изделий с кремом; кондитерских изделий и сладостей (шоколад, конфеты, печенье) в потребительских упаковках; морсов, квасов; жареных во фритюре изделий; яиц всмятку, яичницы - глазуньи; сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом; окрошки; грибов; пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления; первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; газированных, лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, соков концентрированных диффузионных (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод); фаст-фудов: гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков, кириешек; острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица);

использование: непастеризованного молока, творога и сметаны без термической обработки; яиц и мяса водоплавающих птиц; молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных; субпродуктов продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца; мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки; коллагенсодержащего сырья из мяса птицы; продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию; генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники; нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов.

На объектах образования, за исключением ВУЗ не допускается установка автоматов, реализующих пищевые продукты.

Реализация кислородных коктейлей в качестве массовой оздоровительной процедуры не допускается.





Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.





В питании детей допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах организаций образования при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной пищевой продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.





Не допускается присутствие обучающихся и воспитанников в производственных помещениях пищеблока и привлечение их к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке производственных помещений.





Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.



