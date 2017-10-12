Когда и как должны кормить детей в школах и детсадах
12 октября 2017, 15:30
В частности, интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов.
Приказом министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», сообщает Zakon.kz.
В частности, правила определяют, что интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов. Нормы питания обучающихся и воспитанников на объектах воспитания и образования регламентированы постановлением правительства РК от 12 марта 2012 года «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».
На объекте составляется перспективное сезонное (лето - осень, зима - весна) двухнедельное меню. При разработке меню учитывают продолжительность пребывания обучающихся и воспитанников, их возрастную категорию, предусматривают пищевую продукцию, обогащенную витаминно-минеральным комплексом.
Для обучающихся первой смены в общеобразовательных организациях предусматривается одно-двухразовое питание - второй завтрак или второй завтрак и обед, для обучающихся второй смены - полдник, для групп продленного дня - второй завтрак, обед и полдник.
При круглосуточном пребывании детей предусматривается не менее чем пятикратное питание.
Рекомендуемая масса порции блюд в граммах в зависимости от возраста указана в приложении 7 к настоящим Санитарным правилам.
Допускается замена пищевой продукции, в соответствии с приложением 8 к настоящим Санитарным правилам.
В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дней.
Ежедневно в рацион питания включают мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной или пшеничный, овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают один раз в два - семь календарных дней.
Завтрак состоит из блюда (первое или второе) и напитка (компот, кисель, чай и соки). Допускается включение в завтрак или отдельным приемом яйцо, соки, фрукты, бутербродов со сливочным маслом или сыром.
Обед включает салат, первое, второе блюдо (основное блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром) и третье (компот, кисель, чай и соки). Готовят несложные салаты из вареных и свежих овощей.
В полдник в меню включают напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема.
Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или каши, основного второго блюда (мясо, рыба или птица с гарниром), напитка (чай, сок, кисель).
Дополнительно в качестве второго ужина включают фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.
Между тем в организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается изготовление и реализация:
простокваши, творога, кефира;
фаршированных блинчиков;
макарон по-флотски;
зельцев, форшмаков, студней, паштетов;
кондитерских изделий с кремом;
кондитерских изделий и сладостей (шоколад, конфеты, печенье) в потребительских упаковках;
морсов, квасов;
жареных во фритюре изделий;
яиц всмятку, яичницы - глазуньи;
сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом;
окрошки;
грибов;
пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления;
первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого
приготовления;
газированных, лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, соков концентрированных диффузионных (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод);
фаст-фудов: гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков, кириешек;
острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица);
использование:
непастеризованного молока, творога и сметаны без термической обработки;
яиц и мяса водоплавающих птиц;
молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;
субпродуктов продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца;
мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки;
коллагенсодержащего сырья из мяса птицы;
продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию;
генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники;
нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов.
На объектах образования, за исключением ВУЗ не допускается установка автоматов, реализующих пищевые продукты.
Реализация кислородных коктейлей в качестве массовой оздоровительной процедуры не допускается.
Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное руководителем объекта меню, в котором указывают наименования блюд, выход каждого готового блюда. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.
В питании детей допускается использование продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах организаций образования при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной пищевой продукции, подтверждающих ее качество и безопасность.
Не допускается присутствие обучающихся и воспитанников в производственных помещениях пищеблока и привлечение их к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке производственных помещений.
Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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