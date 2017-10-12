О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-сентябре 2017 года

Объем розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил 6243,3 млрд. тенге или на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре 2017 года приходится на г. Алматы (28,1%), г. Астану (12%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области.