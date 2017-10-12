Минюст РК подал иски в суд об отзыве лицензий у трех адвокатов Алматы

Министерство юстиции РК обнаружило факты грубых нарушений при защите конституционных прав граждан со стороны трех алматинских адвокатов, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 13 Конституции РК каждый имеет прав на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатной, в установленных законом случаях. При этом оплата услуг адвоката за оказанную юридическую помощь за счёт бюджетных средств осуществляется органами юстиции на основании заявок адвокатов об оплате. Между тем органы юстиции выявили грубые нарушения законодательства при оплате труда адвокатам по уголовным делам, рассматриваемым в судах.

«Так, трём адвокатам г.Алматы на основании их заявок произведена оплата за счёт бюджетных средств за оказание юридической помощи 5 подозреваемым. При этом в действительности, в момент оказания юридической помощи адвокаты находились за пределами страны», - сообщили в Минюсте. - Помимо этого также были выявлены факты, по которым адвокаты, согласно предоставленным заявкам, находились в двух разных местах и одновременно защищали интересы сразу нескольких людей».

Как отметили в министерстве, это является грубейшим нарушением со стороны адвокатов действующего законодательства и их профессиональной этики. В результате чего граждане лишились права на получение гарантированной государством юридической помощи и остались без должной защиты со стороны адвокатов.

В этой связи министерство юстиции подало иски в судебные органы о прекращении действий лицензий адвокатов.

«Интересы граждан в суде должны представлять добросовестные и профессиональные специалисты, которые ставят во главу угла судьбы своих подзащитных. Нарушения подобного характера свидетельствуют о необходимости реформ в сфере адвокатуры» - заявил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов.

При этом в министерстве отметили, что президиумы коллегий адвокатов не всегда привлекают адвокатов к ответственности. Так, за последние 2,5 года на действия адвокатов поступило 553 жалобы. Из 261 дисциплинарного производства в отношении адвокатов президиумами коллегий адвокатов привлечены всего 109 адвокатов. В 305 случаях президиумом выносилось заключение об отсутствии в действиях адвоката нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности.

В частности, 10 октября в Алатауском суде города Алматы состоялась подготовка к заседанию суда, в ходе которого были изучены материалы, заявлены ходатайства по исковому заявлению Министерства юстиции РК о прекращении действия лицензии адвоката Оразхана Анарбаева. Следующее заседание суда перенесено на 17 октября.

11 октября в Ауэзовском суде города Алматы прошла подготовка к судебному заседанию суда, в ходе которого было рассмотрено исковое заявление Минюста о прекращении действия лицензии адвоката Сәтмырза Жансейіт Атабекұлы.

12 октября в Алмалинском суде города Алматы состоится заседание суда, в ходе которого будет рассмотрено исковое заявление о прекращении действия лицензии адвоката Жаксылыкова Куаныша Мергенбаевича.