В Алматы возобновляется автобусный маршрут №8
12 октября 2017, 16:35
Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.
В Алматы возобновляется работа маршрута №8, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как известно, маршрут №8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» был оставлен перевозчиком в 2016 году в связи с низким пассажиропотоком.
Поскольку данный маршрут необходим для населения Турксибского района, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы принято решение о возобновлении данного маршрута, предусматривающего заезд в новую поликлинику в микрорайоне Жас Канат, конечной остановкой определен Центральный парк, - говорится в сообщении.
Маршрут № 8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» до проведения конкурса будет обслуживать перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс». Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.
Фото: arnapress.kz
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