В Алматы возобновляется автобусный маршрут №8

Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.

В Алматы возобновляется работа маршрута №8 , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.





Как известно, маршрут №8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» был оставлен перевозчиком в 2016 году в связи с низким пассажиропотоком.





Поскольку данный маршрут необходим для населения Турксибского района, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы принято решение о возобновлении данного маршрута, предусматривающего заезд в новую поликлинику в микрорайоне Жас Канат, конечной остановкой определен Центральный парк, - говорится в сообщении.





Маршрут № 8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» до проведения конкурса будет обслуживать перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс». Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.



