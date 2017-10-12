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В Алматы возобновляется автобусный маршрут №8

12 октября 2017, 16:35

Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.

В Алматы возобновляется работа маршрута №8, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как известно, маршрут №8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» был оставлен перевозчиком в 2016 году в связи с низким пассажиропотоком.

Поскольку данный маршрут необходим для населения Турксибского района, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы принято решение о возобновлении данного маршрута, предусматривающего заезд в новую поликлинику в микрорайоне Жас Канат, конечной остановкой определен Центральный парк, - говорится в сообщении.

Маршрут № 8 «мкр.Жас Канат - ул. Макатаева/Коперника» до проведения конкурса будет обслуживать перевозчик ТОО «Алматыэлектротранс». Всего будет задействовано 8 единиц автобусов малой вместимости.

Фото: arnapress.kz

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