Заключительная гонка Home Credit Tengri Series 2017 ждет своих победителей

За время проведения соревнований Home Credit Tengri Series 118 работников банка приобщились к здоровому образу жизни.

На старт Home Credit Alatau Trail Fest 2017 выйдут свыше 500 участников, включая спортсменов-любителей из 9 стран мира.





14-15 октября в яблоневых садах на территории заповедника Солдатского ущелья, Заилийского Алатау, близ города Талгар пройдет уникальное соревнование, Home Credit Alatau Trail Fest 2017, в котором примут участие сотни спортсменов, неравнодушных к бегу по пересеченной местности.





Банк Хоум Кредит в партнёрстве с ОО «Экстремальная Атлетика» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни среди населения Казахстана. Рост интереса казахстанцев к спортивным мероприятиям повышается с каждым днем.









Для бегунов на Home Credit Alatau Trail Fest 2017 будут представлены 2 дистанции – на 10 и 20 километров. В первый день трэйла состоится забег на 10 километров, во второй на 20. Участники в зависимости от своей физической подготовки могут попробовать покорить сразу обе дистанции, преодолев за два дня порядка 30 километров.





В этом году под эгидой Home Credit Tengri Series прошли уже три крупномасштабных международных забега - Tengri Ultra, Tun Run и Kosmos Uphill . Home Credit Alatau Trail Fest станет заключительным мероприятием Home Credit Tengri Series 2017.





«Подобные мероприятия очень активно проводятся по всему миру, и мы рады, что Казахстан не остался в стороне и сумел оказаться на этой волне» - говорит Ондржей Кубик, Председатель Правления Банка Хоум Кредит, который является постоянным участником таких соревнований в Казахстане и по всему миру - «Нам отрадно наблюдать, как растет интерес казахстанцев к спортивному образу жизни. - отметил О. Кубик.





Только в этом году было охвачено свыше 2000 участников и вовлечено представителей 50 стран мира. Количество иностранных спортсменов в некоторых мероприятиях превышало 35%.





За время проведения соревнований Home Credit Tengri Series 118 работников банка приобщились к здоровому образу жизни, сумев преодолеть живописные маршруты в окрестностях Алматы.



