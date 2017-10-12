На «Хоргосе» создана специальная экономическая зона до 2041 года
12 октября 2017, 17:17
Территория СЭЗ составляет 492,57 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
Правительство Казахстана приняло постановление от 6 октября 2017 года «О некоторых вопросах специальных экономических зон», сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждено Положение о СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и ее целевые индикаторы функционирования и критический уровень недостижения целевых индикаторов.
Специальная экономическая зона «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» расположена на территории Панфиловского района Алматинской области в границах согласно прилагаемому плану.
СЭЗ является специальной экономической зоной, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.
Территория СЭЗ составляет 492,57 гектаров и является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
Как отмечается в постановлении, СЭЗ создается в целях:
- развития приграничного торгово-экономического сотрудничества;
- развития экспортоориентированных отраслей;
- активизации предпринимательской и инвестиционной среды;
- развития транспортной инфраструктуры, туризма и культурного взаимодействия;
- решения социально-экономических вопросов Алматинской области, на территории которой располагается СЭЗ.
Постановлением также утверждены Положения о СЭЗ «Морпорт Актау», о СЭЗ «Оңтүстiк», о СЭЗ «Павлодар».
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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