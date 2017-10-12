Алматинских срочников отправили служить в Жетыген

Департамент по делам обороны Алматы направил два десятка солдат-срочников проходить службу в Вооруженных силах РК, в войсковой части поселка Жетыген, сообщает Zakon.kz





По традиции, проводить ребят в армию пришли их родные и близкие. Проводы были организовано с размахом, так, чтобы запомнилось призывникам на всю жизнь.





- Служить в армии - долг каждого мужчины нашей страны и надо с достоинством его выполнить, - говорит один из призывников, уже имеющий специальность связиста, Абзал Оразбай. - Лично я уже выбрал профессию военного, после службы хочу остаться в армии, мечтаю стать хорошим офицером. Я уверен, это у меня получится.





На праздничное мероприятие прибыли и представители акимата и не с пустыми руками, а с подарками, с предметами первой необходимости, которые были вручены новобранцам. Всё это пригодится им во время службы.





Это далеко не последняя отправка призывников в Вооруженные силы. Как отметили в Департаменте по делам обороны, ежегодно только из Алматы направляется около двух тысяч призывников, которые служат в войсковых частях Вооруженных сил, Пограничной службы, Национальной гвардии и Службы государственной охраны.









































Торгын Нурсеитова



