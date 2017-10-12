Утверждены новые редакции: формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов производителя нефтепродуктов»; формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»; формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»; формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов с автозаправочной станции». Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.