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Изменены формы деклараций по обороту нефтепродуктов

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2017 года № 545 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 119 «Об утверждении форм, Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов» (не введен в действие)

Утверждены новые редакции:

формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов производителя нефтепродуктов»;

формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»;

формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»;

формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов с автозаправочной станции».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

12 октября 2017, 17:31
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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