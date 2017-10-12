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Изменены формы деклараций по обороту нефтепродуктов
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 7 сентября 2017 года № 545 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 119 «Об утверждении форм, Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов» (не введен в действие)
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Утверждены новые редакции:
формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов производителя нефтепродуктов»;
формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»;
формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»;
формы декларации по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов с автозаправочной станции».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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