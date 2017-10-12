Porsche предложил свои автомобили по подписке

Североамериканское подразделение Porsche совместно с компанией Clutch Technologies запустило сервис подписки на свои автомобили – Porsche Passport. Фактически, это месячная аренда без ограничения по пробегу, в стоимость которой включены страховка, техобслуживание и мойка.





Подписка начального уровня – Launch – обойдется в $2,000 в месяц. Она открывает доступ к восьми моделям, в том числе – 718 Boxster и Cayman S, Macan S и Cayenne. Доплатив еще $1,000, клиент переходит на уровень Accelerate, на котором предлагаются уже 22 модели и модификации, включая Porsche 911 Carrera S, Panamera 4S, Macan GTS и Cayenne S E-Hybrid.





Регистрация в программе будет стоить разового платежа в $500. Желающим нужно установить приложение Porsche Passport и пройти проверку кредитной истории. Сервис пока носит экспериментальный характер, поэтому работать он будет только в Атланте, начиная с этого ноября.



