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Porsche предложил свои автомобили по подписке

12 октября 2017, 18:09

Подписка начального уровня – Launch – обойдется в $2,000 в месяц.

Североамериканское подразделение Porsche совместно с компанией Clutch Technologies запустило сервис подписки на свои автомобили – Porsche Passport. Фактически, это месячная аренда без ограничения по пробегу, в стоимость которой включены страховка, техобслуживание и мойка.

Подписка начального уровня – Launch – обойдется в $2,000 в месяц. Она открывает доступ к восьми моделям, в том числе – 718 Boxster и Cayman S, Macan S и Cayenne. Доплатив еще $1,000, клиент переходит на уровень Accelerate, на котором предлагаются уже 22 модели и модификации, включая Porsche 911 Carrera S, Panamera 4S, Macan GTS и Cayenne S E-Hybrid.

Регистрация в программе будет стоить разового платежа в $500. Желающим нужно установить приложение Porsche Passport и пройти проверку кредитной истории. Сервис пока носит экспериментальный характер, поэтому работать он будет только в Атланте, начиная с этого ноября.

Текст: Александр Орехов
Фото: Porsche

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