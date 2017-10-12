Концепция разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, международным правом и международными обязательствами Республики Казахстан в сфере миграции, целями устойчивого развития на период до 2030 года, принятыми в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года, Посланием Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Концепция определяет стратегические цели, задачи и направления миграционной политики Республики Казахстан во взаимосвязи с ожидаемыми перспективами экономического, социального и демографического развития Республики Казахстан, внешней политикой, интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и общемировыми тенденциями глобализации. Республика Казахстан придерживается стратегии временной миграции по вовлечению иностранных работников, оптимального расселения населения по территории страны, а также долгосрочной постоянной миграции по отношению к этническим репатриантам, прибывающим в Республику Казахстан. В то же время, обозначенные цели по вхождению Казахстана в число тридцати развитых стран мира, а также существующие и ожидаемые внутренние и внешние вызовы требуют расширения концептуальных основ миграционной политики. Внутренними вызовами являются: избыток рабочей силы с низкой квалификацией и дефицит квалифицированных кадров в отдельных секторах экономики из-за невысокого уровня образования; перенаселенность крупнейших городов и отдельных территорий. Уже сегодня высокая рождаемость в южных регионах, избыток рабочей силы и расселение этнических мигрантов в густонаселенных регионах становятся очагом социальной напряженности; обезлюдение приграничных территорий и сокращение численности населения, особенно трудоспособного возраста, в северных регионах в будущем приведут к сложностям обеспечения их экономического роста и в целом повлияют на национальную безопасность страны. К числу внешних вызовов относятся: риск роста рабочей силы с низкой квалификацией за счет ожидаемого притока, прежде всего, трудовых мигрантов из стран Центральной Азии; риск роста оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи; попадание в страну с потоками миграции деструктивных элементов. Обозначенные вызовы требуют формирования новой миграционной политики, поддерживающей стратегию: 1) временной миграции для привлечения иностранных работников в отдельные сектора экономики или конкретные приоритетные проекты; 2) долгосрочной миграции для привлечения квалифицированных иностранных работников на долгосрочные проекты, направленные на внедрение новых инноваций, повышение предприимчивости и развитие человеческого капитала; 3) реализации общенациональной программы повышения квалификации. Все три направления стратегии являются взаимозависимыми и будут реализовываться параллельно, обеспечивая системность миграционной политики. Во внешней миграции в первые годы независимости сальдо миграции было отрицательным. В период с 1991 по 2003 годы отток населения из страны в среднем составлял 225,5 тыс. человек ежегодно. Начиная с 2004 по 2011 годы, сальдо было устойчиво положительным (прирост в 11,7 тыс. человек ежегодно). Росла трудовая миграция. В последнюю же пятилетку сальдо миграции вновь вошло в отрицательную зону. Показательны результаты этнической миграции. Начиная с 1991 года число прибывших этнических репатриантов превысило 1 млн. человек. Благодаря демографическому вкладу прибывших оралманов за годы независимости удалось снизить уровень отрицательного сальдо миграции на 28 %. С учетом выбранной стратегии внешняя трудовая миграция будет ориентирована на привлечение квалифицированных кадров, снижение количества незарегистрированных рабочих мигрантов и защиту национального рынка труда. Политика трудовой миграции будет строиться на изучении реальных потребностей рынка труда, избирательной трудовой миграции на основе предоставления преференций высокообразованным кадрам и ограничения приема неквалифицированных трудовых мигрантов. Для этого при сохранении действующей квоты привлечения иностранных квалифицированных специалистов будут внесены изменения в механизм выдачи разрешений на трудовую деятельность иностранных работников в Республике Казахстан. В новых условиях квота будет формироваться не только с учетом потребностей работодателей, но и в соответствии с установленными показателями социально-экономического развития регионов, региональных квот внутренних переселенцев и приема оралманов. Разрешения будут выдаваться на временную работу для иностранных работников низкой квалификации, привлекаемых на сезонную работу, а также на работу для квалифицированных специалистов. Низкоквалифицированные работники будут привлекаться на основе разрешений на временную работу со сроком от 1 месяца до 1 года. Дополнительно в целях предупреждения роста низкоквалифицированных трудовых мигрантов будут введены ограничения на приглашение возрастных работников по отраслям, в которых они могут работать, а также будут пересмотрены сборы, в зависимости от отраслей, куда будут привлекаться такие иностранные работники, за исключением граждан государств-членов ЕАЭС. Для обеспечения социальной обеспеченности и равных прав иностранных работников и местных кадров будет проведена оценка эффективности наличия медицинских страховок у иностранных работников с выработкой предложений по улучшению системы их страхования. Будут предусмотрены обязанности работодателей обеспечивать оплату труда трудовых мигрантов не ниже минимальной заработной платы. Такие же условия будут предусмотрены для трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в домашнем хозяйстве у физических лиц. В то же время для ужесточения регулирования временной миграции низкоквалифицированных работников будет организовано международное сотрудничество со странами их выбытия, включая проведение разъяснения законодательства Республики Казахстан по вопросам трудоустройства и условиям пребывания. Квалифицированные иностранные специалисты будут привлекаться на основании разрешений на работу. Разрешения на работу будут выдаваться работодателям, привлекающим квалифицированных иностранных специалистов на конкретное рабочее место, либо на реализацию конкретных проектов со сроком на один год, с правом продления. Будет продолжена полномасштабная реализация упрощенной системы привлечения иностранных специалистов, введенная в действие с 1 января 2017 года. Если до 2017 года работодатели выполняли различные виды непрозрачных особых условий, предъявляемых местными исполнительными органами, то по новой системе они будут обязаны лишь подтвердить квалификацию работника, а также представить документ об уплате налогового сбора за каждого привлекаемого работника. Для привлечения квалифицированных иностранных специалистов на долгосрочные проекты будет усовершенствован действующий механизм выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, а также справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства. Для этого будет сформирован качественный список, который будет содержать рейтинг требуемых специалистов. Базой для формирования списка будут являться программы стратегического развития страны, предложение и спрос на специалистов. В первом случае работодатель сначала находит работника, который ему требуется, а затем обращается в соответствующие государственные органы для получения разрешения. Начав работать, иностранный специалист остается привязанным к данному работодателю до завершения проекта. Справка о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства выдается самому иностранному специалисту в случае соответствия его квалификации установленным требованиям. При этом приоритет будет отдаваться претендентам с самой высокой квалификацией. Для оценки уровня квалификации иностранных специалистов будет адаптирована балльная оценка, применяемая в США и Канаде. Процедура выдачи разрешений будет полностью автоматизирована, чтобы обеспечить прозрачность процесса принятия решений и возможность формирования соответствующей системы учета квалифицированных работников. Кроме того, будут предприняты меры по упрощению осуществления предпринимательской деятельности в Республике Казахстан для бизнес-иммигрантов.