Кондукторам Астаны выдадут ручные валидаторы

Кондукторам, работающим на автобусах, которые изначально не предусматривают функцию электронной оплаты проезда, будут выданы ручные валидаторы.

В Управлении пассажирского транспорта города Астаны намерены решить проблему с отсутствием электронного устройства для оплаты проезда в некоторых городских автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кондукторам, работающим на автобусах, которые изначально не предусматривают функцию электронной оплаты проезда, будут выданы ручные валидаторы», - сообщили в управлении.

Кроме того, для решения данной проблемы планируется замена старых единиц общественного городского транспорта на новые.

«Одной из причин является отсутствие специального электронного оборудования в старых автобусах, то есть - техническая причина. На сегодняшний день ведется планомерная работа по обновлению подвижного состава, и старые автобусы будут заменены на новые», - рассказали в ведомстве, объясняя, почему в столичных автобусах отсутствуют валидаторы.

Ранее в социальных сетях жители Астаны высказывали недовольство отсутствием валидаторов в некоторых столичных автобусах. Горожанам пришелся не по нраву тот факт, что карты для оплаты проезда давно поступили в продажу, в то время как пользоваться ими возможно далеко не во всех автобусах.