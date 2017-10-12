Мнение членов Ассамблеи ЮКО о конфликте с Атамбаевым

"Мы не можем давать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева в качестве Президента соседней республики. Это не относится к нашей компетенции".

Р.Халмурадов, общественный деятель:

По традиционно сложившимся дипломатическим канонам, главная политическая фигура какого-либо государства не вправе делать резких провокационных заявлений, допускающих не только раскол общества, но и сеющих раздор между братскими сопредельными государствами.

Целый ряд поколений нынешних казахстанцев и кыргызстанцев были воспитаны на примере национальных героев Алпамыс батыра, Манаса и Кобыланды.

Мы не можем давать политическую оценку деятельности Алмазбека Атамбаева в качестве Президента соседней республики. Это не относится к нашей компетенции. Мы равно также не можем оставаться в стороне, когда Лидер другого государства ради зарабатывания сомнительных политических дивидендов, манипулируя цифрами выдает за чистую монету некорректные и недружественные высказывания в адрес властей Казахстана.

Истина познается в сравнении. Не вдаваясь в подробности социально-экономических показателей республики, озвученных Премьер-Министром Казахстана Б.Сагинтаевым, считаем, что различия между экономическим потенциалом наших стран заметны невооруженным глазом.