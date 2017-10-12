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США выходят из ЮНЕСКО

12 октября 2017, 19:59

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил Госдепартамент.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — Прим. ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако Вашингтон сохранит статус наблюдателя при организации, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление шагом Вашингтона. Она напомнила, что в 2011 году, после приостановления финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО".

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркнула она.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

Фото © AP Photo / Jacques Brinon


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