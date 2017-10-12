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Дочь Вайнштейна заявила, что Харви хотел покончить с собой

12 октября 2017, 21:40

Девушка позвонила в службу спасения, а когда полиция приехала, она взяла свои слова обратно.

Дочь известного продюсера Харви Вайнштейна, который оказался замешан в секс-скандале, Реми позвонила в службу спасения, заявив, что её отец может покончить с собой. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Однако, по информации издания, когда на место приехала полиция, девушка начала отрицать свои слова про суицид и заявила, что это была семейная разборка. На месте продюсера на момент визита правоохранителей не было.

Инцидент произошёл дома у Реми. Уточняется, что Харви Вайнштейн выбежал на улицу и бросился к проезжающей мимо машине с просьбой увезти его, но девушке удалось уговорить отца вернуться домой.

Напомним, вокруг основателя Miramax Films и Weinstein Company разразился громкий скандал. Голливудские знаменитости начали массово рассказывать о том, что на протяжении десятилетий Харви Вайнштейн принуждал к сексу и домогался актрис и моделей.

Фото: © REUTERS/Andrew Kelly, источник - Лайф


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