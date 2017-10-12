«Барыс» одолел «Югру» в гостях у соперника

12 октября 2017, 22:41

Счет составил 2:5.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Ханты-Мансийске переиграл «Югру» — 5:2, пишет Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига

«Югра» — «Барыс» 2:5 (0:4, 2:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 01:06 Жайлауов (Сен-Пьер). В равенстве

0:2 — 05:04 Пушкарёв (Сауторн, Сен-Пьер). В большинстве

0:3 — 18:33 Фрэттин (Савченко, Сен-Пьер). В большинстве

0:4 — 19:40 Маркелов. В равенстве

0:5 — 33:17 Михайлис (Никулин). В равенстве

1:5 — 37:21 Шипов (Штайнох, Савинайнен). В большинстве

2:5 — 38:15 Пестушко (Шулаков). В большинстве

«Югра»: Проскуряков 00:00-05:14, Фокин 05:14-60:00 — Витасек, Валентенко, Шулаков, Штайнох, Угольников, Перетягин, Погоришный, Меляков — Панов, Курьянов, Королёв, Майоров, Шэн, Ильин, Варфоломеев, Скачков, Пестушко, Савинайнен, Шилов, Купцов;

«Барыс»: Карлссон — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Липин, Орехов, Маклюков, Сауторн — Жайлауов, Михайлис, Вей, Никулин, Акользин, Старченко, Маркелов, Фрэттин, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер.

Штраф: 10:35 (6:4, 2:29, 2:2)

Главные судьи: Антон Кислов, Иван Фатеев

Линейные судьи: Дмитрий Головлёв, Алексей Майтак

12 октября. Ханты-Мансийск. КРК «Арена Югра» 2 943 зрителей.


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