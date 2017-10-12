«Барыс» одолел «Югру» в гостях у соперника
Счет составил 2:5.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Ханты-Мансийске переиграл «Югру» — 5:2, пишет Sports.kz.
Континентальная хоккейная лига
«Югра» — «Барыс» 2:5 (0:4, 2:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 01:06 Жайлауов (Сен-Пьер). В равенстве
0:2 — 05:04 Пушкарёв (Сауторн, Сен-Пьер). В большинстве
0:3 — 18:33 Фрэттин (Савченко, Сен-Пьер). В большинстве
0:4 — 19:40 Маркелов. В равенстве
0:5 — 33:17 Михайлис (Никулин). В равенстве
1:5 — 37:21 Шипов (Штайнох, Савинайнен). В большинстве
2:5 — 38:15 Пестушко (Шулаков). В большинстве
«Югра»: Проскуряков 00:00-05:14, Фокин 05:14-60:00 — Витасек, Валентенко, Шулаков, Штайнох, Угольников, Перетягин, Погоришный, Меляков — Панов, Курьянов, Королёв, Майоров, Шэн, Ильин, Варфоломеев, Скачков, Пестушко, Савинайнен, Шилов, Купцов;
«Барыс»: Карлссон — Савченко, Шалапов, Семёнов, Полохов, Липин, Орехов, Маклюков, Сауторн — Жайлауов, Михайлис, Вей, Никулин, Акользин, Старченко, Маркелов, Фрэттин, Гурков, Пушкарёв, Сагадеев, Сен-Пьер.
Штраф: 10:35 (6:4, 2:29, 2:2)
Главные судьи: Антон Кислов, Иван Фатеев
Линейные судьи: Дмитрий Головлёв, Алексей Майтак
12 октября. Ханты-Мансийск. КРК «Арена Югра» 2 943 зрителей.