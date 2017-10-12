Огненный смерч в Португалии попал на видео
Его окрестили «Дьявольским пламенем».
Португальские спасатели сняли на видео возникновение огненного торнадо. Кадры редкого природного явления опубликованы на YouTube, передает РИА Новости.
На записи запечатлен небольшой поселок Арганил в округе Коимбра, где бушуют лесные пожары. Как сообщает Daily Mail, населенный пункт серьезно пострадал из-за "дьявольского пламени". Со стихией в центральной части страны борются более тысячи сотрудников экстренных служб.
Огненные смерчи возникают в результате изменения плотности воздуха над очагами пожара. Из-за постоянной подпитки огня холодным воздухом на ограниченном пространстве возникает эффект "дымовой трубы", который выбрасывает языки пламени на высоту нескольких метров.
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