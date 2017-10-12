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Огненный смерч в Португалии попал на видео

12 октября 2017, 23:13

Его окрестили «Дьявольским пламенем».

Португальские спасатели сняли на видео возникновение огненного торнадо. Кадры редкого природного явления опубликованы на YouTube, передает РИА Новости.

На записи запечатлен небольшой поселок Арганил в округе Коимбра, где бушуют лесные пожары. Как сообщает Daily Mail, населенный пункт серьезно пострадал из-за "дьявольского пламени". Со стихией в центральной части страны борются более тысячи сотрудников экстренных служб.

Огненные смерчи возникают в результате изменения плотности воздуха над очагами пожара. Из-за постоянной подпитки огня холодным воздухом на ограниченном пространстве возникает эффект "дымовой трубы", который выбрасывает языки пламени на высоту нескольких метров.


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