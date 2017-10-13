Психологи об уходе жены от Аршавина: В этой семье совпали сразу два кризиса

Специалисты уверяют, что зачастую семьи сталкиваются со сложностями в отношениях на втором году брака и седьмом году с момента начала романа.

Жена известного футболиста Андрея Аршавина заявила, что решила уйти от супруга. Женщина призналась, что не смогла простить измену, да и вообще разлюбила спортсмена. Психологи называют ещё одну причину разрыва, которая могла стать основной, — временной кризис в отношениях. Причём в семье Аршавиных один такой сложный период наложился на другой.

— Существует кризис второго года брака, когда романтика уже прошла. Но наиболее часто встречается кризис седьмого года отношений. Здесь же получается, что совпало и то и то. Возможно, были и другие причины. Не исключено, что она нашла себе другого мужчину, — рассказала Лайфу руководитель международного брачного агентства "Фортуната", психолог Татьяна Тасуева.

Сексолог Артём Толоконин отметил, что точкой невозврата могла стать измена, произошедшая полгода назад. И действительно, жена Аршавина призналась, что так и не смогла её простить.

Также в отношения могло внести раздор рождение ребёнка. Дело в том, что женщина могла попросту "перегореть" к супругу.

— Когда женщина рожает детей, у пары полностью меняется образ жизни. И рождение ребёнка часто становится причиной проблем в отношениях, связанных как раз с этой переменой. Но это не стало основным. Было то, что предшествовало их расставанию. Возможно, между ними просто не было эмоциональной связи, — отметила психолог-сексолог Татьяна Кан.

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.