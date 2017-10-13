Вниманию пользователей ККМ с ФПД! Бесплатная замена SIM-карт в ЦТО

Уважаемые Пользователи!

Оператор фискальных данных сообщает, что в связи с проводимыми работами ТОО «МобайлТелекомСервис» (Алтел/Теле2) по оптимизации радиочастотного диапазона возможны проблемы с работой SIM-карт. При возникновении проблем необходимо произвести перезагрузку ККМ. В случае, если перезагрузка не помогла, необходимо произвести замену SIM-карт.

Ниже опубликован список ЦТО, в которых можно будет провести бесплатную замену SIM-карт в ККМ.

Примечание: перед обращением в ЦТО необходимо по телефону уточнить модель ККМ.

Список ЦТО будет дополняться.