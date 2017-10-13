Вниманию пользователей ККМ с ФПД! Бесплатная замена SIM-карт в ЦТО
Уважаемые Пользователи!
Оператор фискальных данных сообщает, что в связи с проводимыми работами ТОО «МобайлТелекомСервис» (Алтел/Теле2) по оптимизации радиочастотного диапазона возможны проблемы с работой SIM-карт. При возникновении проблем необходимо произвести перезагрузку ККМ. В случае, если перезагрузка не помогла, необходимо произвести замену SIM-карт.
Ниже опубликован список ЦТО, в которых можно будет провести бесплатную замену SIM-карт в ККМ.
Примечание: перед обращением в ЦТО необходимо по телефону уточнить модель ККМ.
Список ЦТО будет дополняться.
|
№
|
Наименование ЦТО
|
Город
|
Адрес
|
Телефон
|
1
|
ТОО «АйКо-Сервис-LTD»
|
Актау
|
микрорайон 5, 23-5
|
(7292) 52-17-43
33-27-38
|
2
|
ИП Танашбаева Зирагуль
|
Актау
|
микрорайон 9, 10-77
|
(7292) 31-64-38
43-90-63
|
3
|
ТОО «КассЦентр-А»
|
Актау
|
микрорайон 9, 10, офис 77
|
7(729)231-64-38
|
4
|
ИП «КассСервис» (ИП Кудлай)
|
Актобе
|
ул. Маресьева, 99 каб. 417/7
|
(87132) 56-56-00
|
5
|
ТОО «ISOFT Запад»
|
Актобе
|
ул. Братьев Жубановых, 259, корп. 1
ТД «ISOFT Запад»
|
(7132) 73-74-90
92-10-74
|
6
|
ТОО «Evro Systems Service»
|
Актобе
|
пр. Абулхаир-хана, 4-46
|
(7132) 50-38-69
|
7
|
ТОО «Системотехника-2015»
|
Актобе
|
пр. А. Молдагуловой, 33, каб. 305/2
|
(7132) 71-03-92
52-10-26
|
8
|
ИП «SMART СЕРВИС»
|
Актобе
|
ул. Маресьева, 95/1, оф. 28
|
(7132) 56-26-01
23-43-20
|
9
|
ТОО» Alma Cash»
|
Алматы
|
мкр-он 12, д. 1. кв. 43
ул. Ади Шарипова, д. 72, ул. Желтоксан, д. 114
|
+7 (727) 303 37 50 7 (727) 292 04 92 +7 (727) 267 70 20
|
10
|
ТОО «Positiv Consider»/ИП «Позитив»
|
Алматы
|
ул. Айманова, 193 оф. 1
|
(7272) 99-78-01
|
11
|
ТОО «ЦТО Адаптация» (Adaptacia»)
|
Алматы
|
ул. Желтоксан, 118, оф. 412
|
(727) 250-91-55
250-92-55
|
12
|
ТОО «Мега Сервис»
|
Алматы
|
ул. Кабынбай батыра, 75
|
(727) 261-67-14
272-93-71, 272-12-77
|
13
|
TOO ARSA Company
|
Алматы
|
ул. Айманова, 204/15
|
87758778899
|
14
|
ТОО «Самбак»
|
Алматы
|
пр. Райымбека, д. 120/124
|
(727) 271-23-05
385-03-45
|
15
|
ИП «Олимп»
|
Алматы
|
ул. Сейфуллина, 470/105, уг. ул. Казыбек би
|
(727) 3787520
|
16
|
ИП «А-Техцентр Плюс»
|
Алматы
|
ул. Байзакова, 312, оф.4
|
(727) 376-25-78
317-54-94
|
17
|
ТОО «WORLD INCOME»
|
Алматы
|
пр. Алтынсарина, 23
|
7 (701) 500-00-14
|
18
|
ТОО «НТЦ NEWTON»
|
Алматы
|
ул. Тулебаева, 59, офис 203
|
7 (727) 300 62 72
|
19
|
ИП АБН-сервис-К
|
Алматы
|
ул. Тимирязева, 103, оф. 4
|
(727) 275-62-23
|
20
|
ТОО «System Group Kazakhstan»
|
Алматы
|
ул. Наурызбай батыра, 17
|
7 (727) 244 -82-1011
|
21
|
ЦТО «ТОО АЛШЫН-ХАН»
|
Алматы
|
пр. Абылай Хана, д. 2
|
8(727)2209749,
|
22
|
ТОО»@SOFT»
|
Алматы
|
ул. Макатаева, 59, 203
|
(727) 300-62-72,
|
23
|
ИП «ЖАНА Ғасыр»
|
Алматинская обл.
Капшагай
|
микрорайон 1, дом 41
|
77471553378
|
24
|
ТОО «Вайя-КА»
|
Астана
|
ул. Кенесары, 65
|
(7172) 46-60-50,
51-94-98
|
25
|
ТОО «Бизнес РОСТ»
|
Астана
|
ул. Желтоксан, 2/3 ВП-2
|
7 (7172) 57-15-15
|
26
|
ИП «Миркассъ»
|
Астана
|
ул. Рыскулбекова, д. 4, кв. 52
|
(7172) 37-54-25,
78-23-12
|
27
|
ИП «Седенькова»
|
Астана
|
ул. Абая, д. 78, каб. 107А
|
87172-520-209
|
28
|
ИП «Арго»
|
Астана
|
пр. Абая, д. 78, офис 106
|
8 7172 52-02-07
|
29
|
ИП Жакашбаева А.Е.
|
Астана
|
ул. Абая, д. 78, оф. 107а
|
7 (7172) 520-209
|
30
|
ИП «Центр обслуживания бизнеса
Актив»
|
Астана
|
пр. Абая, д. 97, офис 206
|
(7172) 51-99-01,
51-99-04, 51-99-05
|
31
|
ИП Кошик
|
Акмолинская обл.
Акколь
|
ул. Пушкина, д. 146-17
|
87770398844
|
32
|
ИП Ренессанс
|
Акмолинская обл.
Акколь
|
ул. Нурмагамбетова, 73
|
87022555584
|
33
|
ТОО «ИнфоТехСервис-Есиль»
|
Акмолинская обл.
Акколь
|
ул. Мырзашева, д. 85а, оф. 2
|
87164720559
|
34
|
ИП Богинский С.Ф.
|
Астраханский р-н
с.Астраханка
|
ул. Аль-Фараби, 61, кв. 20
|
(71641) 2-22-96
|
35
|
ТОО «КассСервис»/ИП Маслов Д.С.
|
Акмолинская обл.
Степногорск
|
мкрн. 6, д. 39, кв. 75
|
(71645) 3-15-05
|
36
|
ТОО «Бизнес РОСТ»
|
Акмолинская обл.
Степногорск
|
мкрн. 3, здание 41
|
7 (71645) 6-50-42
|
37
|
ТОО «Zhaik KZ»/ИП «Zhaik KZ»/
ТОО «ETC»
|
Атырау
|
пр. Азаттык, 94, офис нотариус
|
(7122) 45-16-96
|
38
|
ТОО «Кипер KZ»/ИП «Кипер KZ»
|
Атырау
|
пр. Азаттык, 131
|
(7112) 24-05-44
|
39
|
ИП «MAGMA»
|
Атырау
|
пр. Азаттык, 90/1
|
(7122) 45-10-43
|
40
|
ИП «Мастеркасс»
|
Атырау
|
ул. Махамбета, 123-54
|
(7122) 32-42-99
|
41
|
Мавлюдов Руслан Муратович
|
Атырау
|
пр. Азаттык, 96б (здание БТИ, каб. 507)
|
(7122) 45-15-13
|
42
|
ИП Админ Сервис
|
Атырау
|
улица Баймуханова, 39 Г
|
+7 (702) 964-20-57
|
43
|
ИП Унайбекова Р.Х.
|
Жылойский р-н
г. Кульсары
|
мкр-он 1, дом 19, кв. 58
|
(71237) 5-65-93
|
44
|
ТОО «ЦТО Плюсмикро»
|
Караганда
|
ул. Пассажирская, 10
|
(7212) 47-60-29
47-60-30
|
45
|
ТОО «ЭЛСИ»
|
Караганда
|
ул. Гоголя 64
|
+7 (7212) 51-19-38, 51-40-85, 51-36-40
|
46
|
ТОО «ЦТО Налог-Сервис»
|
Караганда
|
ул. Зелинского, дом 24/2, кв. 64
|
7 (7212) 36-64-68
|
47
|
ИП Арищенко Г.А.
|
Темиртау
|
ул. Димитрова, 68
|
(7213) 91-89-12
|
48
|
ЦТО «Аура» (ИП Деркач)
|
Темиртау
|
пр. Металлургов 17/1а
|
87213906420
|
49
|
ИП Коньков И.В.
|
Сатпаев
|
пр. Сатпаева, 107-23
|
|
50
|
ТОО «Литис-2001»
|
Балхаш
|
ул. Ленина, 53-8
|
(71036) 4-25-28
|
51
|
ИП Чернецкая Н.В.
|
Жезказган
|
ул. Есенберлина, 29
|
(7102) 71-01-01
ф.71-22-99
|
52
|
ТОО «ROMSERVISKASS»
|
Кокшетау
|
ул. Ауельбекова, 68
|
(7162) 26-60-62
|
53
|
ТОО «Отан-Сервис»/ ИП «Отан-Сервис»
|
Кокшетау
|
ул. Красная, д. 102
|
(7162) 25-05-46
|
54
|
ТОО «Радиоторгтехника»
|
Кокшетау
|
ул. Дзержинского, 117
|
(7162) 25-07-80
25-23-10
|
55
|
ТОО «МультиСофт Евразия-Кокшетау»
|
Кокшетау
|
ул. Абая, 48
|
8 (7162) 26-45-41
|
56
|
ИП Пономарев/ИП Пономарева
|
Щучинск
|
ул. Абылай хана, 43
|
(71636) 4-29-92
|
57
|
ИП Золотухина В.Я./СЦ «Diamond»
|
Костанай
|
пр. Аль-Фараби, 90
|
(7142) 54-04-80
|
58
|
ТОО «КостанайТехСервис+"
|
Костанай
|
ул. Майлина, 10
|
(7142) 53-04-15,
ф.53-19-81
|
59
|
ТОО «НОРД-Трейдинг ЛТД»
|
Костанай
|
ул. Павлова, 50
|
(7142) 50-03-25
50-04-21
|
60
|
ИП Попков А.А./СЦ «Меркурий»
|
Костанай
|
ул. Победы, 70-215
|
(7142) 57-41-97
|
61
|
ИП Попкова Н.Н.
|
Костанай
|
ул. Мауленова, 14
|
(7142) 28-11-97
|
62
|
ИП Бирич А.А.
|
Костанай
|
ул. Баймагамбетова, д. 162, ВП. 6
|
8(71-42)39-16-60
|
63
|
ТОО «Интер-КО»
|
Рудный
|
ул. И. Франко,15-1
|
(71431) 9-29-55
|
64
|
ТОО «Полюс»
|
Лисаковск
|
микрорайон 2, д. 3, кв. 1
|
(7143) 33-72-92
|
65
|
ИП «Алгоритм сервис»
|
Аркалык
|
ул. Маясовой, 12, каб. 1
|
: 871430 7-04-37
|
66
|
ТОО «Торговые технологии»
|
Кызылорда
|
ул. Токмагамбетова, 27-17
|
(7242) 27-23-26
|
67
|
ТОО «Вайя-КА»
|
Павлодар
|
ул. Кривенко, 23, пл. Победы, 3
|
(7182) 322-422,
32-17-82, 32-90-62
|
68
|
ТОО «Данко-центр»/ТОО «Данко-центр»
|
Павлодар
|
пл. Победы, 3, оф. 1
|
(7182) 32-07-16
32-40-02
|
69
|
ТОО «KazИнноТех»
|
Павлодар
|
ул. Академика Бектурова, 41
|
(7182) 55-22-06
|
70
|
ТОО «ГК ПОРТ»
|
Павлодар
|
ул. Каирбаева, 36-81
|
8(7182)32-14-05
|
71
|
ТОО «Вайя-КА»
|
Павлодарская обл.
г. Экибастуз
|
ул. Ауэзова, 51, ДБ «Мечта»
|
8(7187)755343
|
72
|
ТОО «Вайя-КА»
|
Павлодарская обл.
г. Аксу
|
ул. Донентаева, 50
|
8(71837)50294
|
73
|
ТОО «ВТИ-Комплект»/ТОО «Центр
поддержки предпринимательства»
|
Петропавловск
|
ул. Жамбыла, 151
|
(7152) 3121-01
46-40-40, 46-44-40
факс 46-24-40
|
74
|
ТОО «САМ»
|
Петропавловск
|
ул. Жабаева, 174, к. 28
|
(7152) 39-91-16
36-06-53
|
75
|
ИП Шафинский В.В./ТОО «ОКА»
|
Петропавловск
|
ул. Ибрая Алтынсарина, 172-31
|
(7152) 46-65-74
46-62-62
|
76
|
ИП «Сарпов Виктор Сергеевич»
|
Петропавловск
|
ул. Интернациональная, 24 каб. 3
|
87152465824
|
77
|
ИП Редкозубова В.А.
|
СКО Новоишимская
|
ул. Мира, 2
|
8(71535) 2-24-51
|
78
|
ТОО «Элькам»
|
Талдыкорган
|
ул. Шевченко, 130-18
|
(7282) 24-62-48
|
79
|
Филиал ТОО»@SOFT»
|
Талдыкорган
|
ул. Жансугурова, дом 114, к. 40
|
+7 (7282) 24-00-52, 8 705 876 2000
|
80
|
«ТОО «Оргтех»
|
Тараз
|
ул. Айтеке би, 28а
|
(7262) 45-14-06
45-14-08
|
81
|
ТОО «ВТ-Центр»
|
Уральск
|
ул. Некрасова, 29/1, к. 3, 4
|
(7112) 50-75-83
51-56-12
|
82
|
ИП «Проф-Центр»
|
Уральск
|
ул. Некрасова, 29/1
|
(7112) 25-08-24
|
83
|
ИП «Mercury Service Com»
|
Уральск
|
ул. Деповская, 18/1
|
(7112) 33-24-34
|
84
|
ИП Карева Л.М
|
Уральск
|
ул. Некрасова, 29/1
|
|
85
|
ТОО «Дипул»
|
Усть-Каменогорск
|
ул. Маяковского, 14
|
(7232) 22-57-96
51-54-69
|
86
|
ИП Кухтенко Ю.Ф.
|
Усть-Каменогорск
|
ул. Ворошилова, 192
|
(7232) 52-04-23
|
87
|
ТОО «Асар-Восток»
|
Усть-Каменогорск
|
ул. Горького, 58-17
|
(7232) 264158, факс 248152
|
88
|
ТОО «Фортшрит»
|
Усть-Каменогорск
|
пр. Независимости 9-22
|
(7232) 76-84-17
|
89
|
ТОО «Фортуна Восток»
|
Усть-Каменогорск
|
ул. М. Горького, 74, оф. 424
|
8(7232) 57-85-04
|
90
|
ТОО «ЦТО Кузнецов Мастер Про»
|
Усть-Каменогорск
|
пр. Абая, д. 20 офис 307
|
77232752970
|
91
|
ТОО «Восток Форт»
|
ВКО Зыряновск
|
ул. Ленина 82-3
|
7 (72335) 63-660
|
92
|
ТОО «System Solutions»
|
Семей
|
ул. Ленина, 9
|
(7222) 44-23-73
ф.77-34-75
|
93
|
ТОО «VDO»/ИП Жакайбеков Н.М.
|
Семей
|
342 квартал, 9, НП 2
|
(7222) 54-11-90
|
94
|
ТОО «РЭМ»
|
Семей
|
ул. Интернациональная, 47, к. 11
|
(7222) 52-23-63
|
95
|
ТОО «Семей-Стар»
|
Семей
|
ул. Найманбаева, 128, к. 74
|
(7222) 56-00-54
|
96
|
ТОО «Семинформ»
|
Семей
|
ул. Аймаутова, 50
|
(7222)56-18-80
56-22-23
|
97
|
ТОО «Торгтехника-Семей»
|
Семей
|
Северный промузел
|
(7222) 53-12-95
|
98
|
ТОО «KassCentre»
|
Семей
|
ул. Шугаева, 4, оф. 104
|
7 (7222) 77-00-75
|
99
|
ЦТО «ЭлитСервис»
|
Семей
|
ул. Астафьева, 63
|
8(72332)9-16-61
|
100
|
ТОО «Сервис-Плюс»
|
Шымкент
|
ул. Тауке-Хана,7
|
(7252) 46-78-88
|
101
|
ТОО Тоғ - Нұр
|
Шымкент
|
ул. Байтурсынова, № 53
|
8(7252)28-00-50
|
102
|
ТОО Kass Service
|
Шымкент
|
ул. Желтоксан, 19/4
|
7-701-161-09-09
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