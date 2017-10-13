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Вниманию пользователей ККМ с ФПД! Бесплатная замена SIM-карт в ЦТО

Уважаемые Пользователи!

Оператор фискальных данных сообщает, что в связи с проводимыми работами ТОО «МобайлТелекомСервис» (Алтел/Теле2) по оптимизации радиочастотного диапазона возможны проблемы с работой SIM-карт. При возникновении проблем необходимо произвести перезагрузку ККМ. В случае, если перезагрузка не помогла, необходимо произвести замену SIM-карт.

Ниже опубликован список ЦТО, в которых можно будет провести бесплатную замену SIM-карт в ККМ.

Примечание: перед обращением в ЦТО необходимо по телефону уточнить модель ККМ.

Список ЦТО будет дополняться.

Наименование ЦТО

Город

Адрес

Телефон

1

ТОО «АйКо-Сервис-LTD»

Актау

микрорайон 5, 23-5

(7292) 52-17-43

33-27-38

2

ИП Танашбаева Зирагуль

Актау

микрорайон 9, 10-77

(7292) 31-64-38

43-90-63

3

ТОО «КассЦентр-А»

Актау

микрорайон 9, 10, офис 77

7(729)231-64-38

4

ИП «КассСервис» (ИП Кудлай)

Актобе

ул. Маресьева, 99 каб. 417/7

(87132) 56-56-00

5

ТОО «ISOFT Запад»

Актобе

ул. Братьев Жубановых, 259, корп. 1

ТД «ISOFT Запад»

(7132) 73-74-90

92-10-74

6

ТОО «Evro Systems Service»

Актобе

пр. Абулхаир-хана, 4-46

(7132) 50-38-69

7

ТОО «Системотехника-2015»

Актобе

пр. А. Молдагуловой, 33, каб. 305/2

(7132) 71-03-92

52-10-26

8

ИП «SMART СЕРВИС»

Актобе

ул. Маресьева, 95/1, оф. 28

(7132) 56-26-01

23-43-20

9

ТОО» Alma Cash»

Алматы

мкр-он 12, д. 1. кв. 43

ул. Ади Шарипова, д. 72, ул. Желтоксан, д. 114

 +7 (727) 303 37 50 7 (727) 292 04 92 +7 (727) 267 70 20

10

ТОО «Positiv Consider»/ИП «Позитив»

Алматы

ул. Айманова, 193 оф. 1

(7272) 99-78-01

11

ТОО «ЦТО Адаптация» (Adaptacia»)

Алматы

ул. Желтоксан, 118, оф. 412

(727) 250-91-55

250-92-55

12

ТОО «Мега Сервис»

Алматы

ул. Кабынбай батыра, 75

(727) 261-67-14

272-93-71, 272-12-77

13

TOO ARSA Company

Алматы

ул. Айманова, 204/15

87758778899

14

ТОО «Самбак»

Алматы

пр. Райымбека, д. 120/124

(727) 271-23-05

385-03-45

15

ИП «Олимп»

Алматы

ул. Сейфуллина, 470/105, уг. ул. Казыбек би

(727) 3787520

16

ИП «А-Техцентр Плюс»

Алматы

ул. Байзакова, 312, оф.4

(727) 376-25-78

317-54-94

17

ТОО «WORLD INCOME»

Алматы

пр. Алтынсарина, 23

7 (701) 500-00-14

18

ТОО «НТЦ NEWTON»

Алматы

ул. Тулебаева, 59, офис 203

7 (727) 300 62 72

19

ИП АБН-сервис-К

Алматы

ул. Тимирязева, 103, оф. 4

(727) 275-62-23

20

ТОО «System Group Kazakhstan»

Алматы

ул. Наурызбай батыра, 17

7 (727) 244 -82-1011

21

ЦТО «ТОО АЛШЫН-ХАН»

Алматы

пр. Абылай Хана, д. 2

8(727)2209749,

22

ТОО»@SOFT»

Алматы

ул. Макатаева, 59, 203

(727) 300-62-72,

23

ИП «ЖАНА Ғасыр»

Алматинская обл.

Капшагай

микрорайон 1, дом 41

77471553378

24

ТОО «Вайя-КА»

Астана

ул. Кенесары, 65

(7172) 46-60-50,

51-94-98

25

ТОО «Бизнес РОСТ»

Астана

ул. Желтоксан, 2/3 ВП-2

7 (7172) 57-15-15

26

ИП «Миркассъ»

Астана

ул. Рыскулбекова, д. 4, кв. 52

(7172) 37-54-25,

78-23-12

27

ИП «Седенькова»

Астана

ул. Абая, д. 78, каб. 107А

 87172-520-209

28

ИП «Арго»

Астана

пр. Абая, д. 78, офис 106

8 7172 52-02-07

29

ИП Жакашбаева А.Е.

Астана

ул. Абая, д. 78, оф. 107а

7 (7172) 520-209

30

ИП «Центр обслуживания бизнеса

Актив»

Астана

пр. Абая, д. 97, офис 206

(7172) 51-99-01,

51-99-04, 51-99-05

31

ИП Кошик

Акмолинская обл.

Акколь

ул. Пушкина, д. 146-17

87770398844

32

ИП Ренессанс

Акмолинская обл.

Акколь

ул. Нурмагамбетова, 73

87022555584

33

ТОО «ИнфоТехСервис-Есиль»

Акмолинская обл.

Акколь

ул. Мырзашева, д. 85а, оф. 2

87164720559

34

ИП Богинский С.Ф.

Астраханский р-н

с.Астраханка

ул. Аль-Фараби, 61, кв. 20

(71641) 2-22-96

35

ТОО «КассСервис»/ИП Маслов Д.С.

Акмолинская обл.

Степногорск

мкрн. 6, д. 39, кв. 75

(71645) 3-15-05

36

ТОО «Бизнес РОСТ»

Акмолинская обл.

Степногорск

мкрн. 3, здание 41

7 (71645) 6-50-42

37

ТОО «Zhaik KZ»/ИП «Zhaik KZ»/

ТОО «ETC»

Атырау

пр. Азаттык, 94, офис нотариус

(7122) 45-16-96

38

ТОО «Кипер KZ»/ИП «Кипер KZ»

Атырау

пр. Азаттык, 131

(7112) 24-05-44

39

ИП «MAGMA»

Атырау

пр. Азаттык, 90/1

(7122) 45-10-43

40

ИП «Мастеркасс»

Атырау

ул. Махамбета, 123-54

(7122) 32-42-99

41

Мавлюдов Руслан Муратович

Атырау

пр. Азаттык, 96б (здание БТИ, каб. 507)

(7122) 45-15-13

42

ИП Админ Сервис

Атырау

улица Баймуханова, 39 Г

+7 (702) 964-20-57

43

ИП Унайбекова Р.Х.

Жылойский р-н

г. Кульсары

мкр-он 1, дом 19, кв. 58

(71237) 5-65-93

44

ТОО «ЦТО Плюсмикро»

Караганда

ул. Пассажирская, 10

(7212) 47-60-29

47-60-30

45

ТОО «ЭЛСИ»

Караганда

ул. Гоголя 64

+7 (7212) 51-19-38, 51-40-85, 51-36-40

46

ТОО «ЦТО Налог-Сервис»

Караганда

ул. Зелинского, дом 24/2, кв. 64

7 (7212) 36-64-68

47

ИП Арищенко Г.А.

Темиртау

ул. Димитрова, 68

(7213) 91-89-12

48

ЦТО «Аура» (ИП Деркач)

Темиртау

пр. Металлургов 17/1а

87213906420

49

ИП Коньков И.В.

Сатпаев

пр. Сатпаева, 107-23

 

50

ТОО «Литис-2001»

Балхаш

ул. Ленина, 53-8

(71036) 4-25-28

51

ИП Чернецкая Н.В.

Жезказган

ул. Есенберлина, 29

(7102) 71-01-01

ф.71-22-99

52

ТОО «ROMSERVISKASS»

Кокшетау

ул. Ауельбекова, 68

(7162) 26-60-62

53

ТОО «Отан-Сервис»/ ИП «Отан-Сервис»

Кокшетау

ул. Красная, д. 102

(7162) 25-05-46

54

ТОО «Радиоторгтехника»

Кокшетау

ул. Дзержинского, 117

(7162) 25-07-80

25-23-10

55

ТОО «МультиСофт Евразия-Кокшетау»

Кокшетау

ул. Абая, 48

8 (7162) 26-45-41

56

ИП Пономарев/ИП Пономарева

Щучинск

ул. Абылай хана, 43

(71636) 4-29-92

57

ИП Золотухина В.Я./СЦ «Diamond»

Костанай

пр. Аль-Фараби, 90

(7142) 54-04-80

58

ТОО «КостанайТехСервис+"

Костанай

ул. Майлина, 10

(7142) 53-04-15,

ф.53-19-81

59

ТОО «НОРД-Трейдинг ЛТД»

Костанай

ул. Павлова, 50

(7142) 50-03-25

50-04-21

60

ИП Попков А.А./СЦ «Меркурий»

Костанай

ул. Победы, 70-215

(7142) 57-41-97

61

ИП Попкова Н.Н.

Костанай

ул. Мауленова, 14

(7142) 28-11-97

62

ИП Бирич А.А.

Костанай

ул. Баймагамбетова, д. 162, ВП. 6

8(71-42)39-16-60

63

ТОО «Интер-КО»

Рудный

ул. И. Франко,15-1

(71431) 9-29-55

64

ТОО «Полюс»

Лисаковск

микрорайон 2, д. 3, кв. 1

(7143) 33-72-92

65

ИП «Алгоритм сервис»

Аркалык

ул. Маясовой, 12, каб. 1

: 871430 7-04-37

66

ТОО «Торговые технологии»

Кызылорда

ул. Токмагамбетова, 27-17

(7242) 27-23-26

67

ТОО «Вайя-КА»

Павлодар

ул. Кривенко, 23, пл. Победы, 3

(7182) 322-422,

32-17-82, 32-90-62

68

ТОО «Данко-центр»/ТОО «Данко-центр»

Павлодар

пл. Победы, 3, оф. 1

(7182) 32-07-16

32-40-02

69

ТОО «KazИнноТех»

Павлодар

ул. Академика Бектурова, 41

(7182) 55-22-06

70

ТОО «ГК ПОРТ»

Павлодар

ул. Каирбаева, 36-81

8(7182)32-14-05

71

ТОО «Вайя-КА»

Павлодарская обл.

г. Экибастуз

ул. Ауэзова, 51, ДБ «Мечта»

8(7187)755343

72

ТОО «Вайя-КА»

Павлодарская обл.

г. Аксу

ул. Донентаева, 50

8(71837)50294

73

ТОО «ВТИ-Комплект»/ТОО «Центр

поддержки предпринимательства»

Петропавловск

ул. Жамбыла, 151

(7152) 3121-01

46-40-40, 46-44-40

факс 46-24-40

74

ТОО «САМ»

Петропавловск

ул. Жабаева, 174, к. 28

(7152) 39-91-16

36-06-53

75

ИП Шафинский В.В./ТОО «ОКА»

Петропавловск

ул. Ибрая Алтынсарина, 172-31

(7152) 46-65-74

46-62-62

76

ИП «Сарпов Виктор Сергеевич»

Петропавловск

ул. Интернациональная, 24 каб. 3

87152465824

77

ИП Редкозубова В.А.

СКО Новоишимская

ул. Мира, 2

8(71535) 2-24-51

78

ТОО «Элькам»

Талдыкорган

ул. Шевченко, 130-18

(7282) 24-62-48

79

Филиал ТОО»@SOFT»

Талдыкорган

ул. Жансугурова, дом 114, к. 40

 +7 (7282) 24-00-52, 8 705 876 2000

80

«ТОО «Оргтех»

Тараз

ул. Айтеке би, 28а

(7262) 45-14-06

45-14-08

81

ТОО «ВТ-Центр»

Уральск

ул. Некрасова, 29/1, к. 3, 4

(7112) 50-75-83

51-56-12

82

ИП «Проф-Центр»

Уральск

ул. Некрасова, 29/1

(7112) 25-08-24

83

ИП «Mercury Service Com»

Уральск

ул. Деповская, 18/1

(7112) 33-24-34

84

ИП Карева Л.М

Уральск

ул. Некрасова, 29/1

 

85

ТОО «Дипул»

Усть-Каменогорск

ул. Маяковского, 14

(7232) 22-57-96

51-54-69

86

ИП Кухтенко Ю.Ф.

Усть-Каменогорск

ул. Ворошилова, 192

(7232) 52-04-23

87

ТОО «Асар-Восток»

Усть-Каменогорск

ул. Горького, 58-17

(7232) 264158, факс 248152

88

ТОО «Фортшрит»

Усть-Каменогорск

пр. Независимости 9-22

(7232) 76-84-17

89

ТОО «Фортуна Восток»

Усть-Каменогорск

ул. М. Горького, 74, оф. 424

8(7232) 57-85-04

90

ТОО «ЦТО Кузнецов Мастер Про»

Усть-Каменогорск

пр. Абая, д. 20 офис 307

77232752970

91

ТОО «Восток Форт»

ВКО Зыряновск

ул. Ленина 82-3

7 (72335) 63-660

92

ТОО «System Solutions»

Семей

ул. Ленина, 9

(7222) 44-23-73

ф.77-34-75

93

ТОО «VDO»/ИП Жакайбеков Н.М.

Семей

342 квартал, 9, НП 2

(7222) 54-11-90

94

ТОО «РЭМ»

Семей

ул. Интернациональная, 47, к. 11

(7222) 52-23-63

95

ТОО «Семей-Стар»

Семей

ул. Найманбаева, 128, к. 74

(7222) 56-00-54

96

ТОО «Семинформ»

Семей

ул. Аймаутова, 50

(7222)56-18-80

56-22-23

97

ТОО «Торгтехника-Семей»

Семей

Северный промузел

(7222) 53-12-95

98

ТОО «KassCentre»

Семей

ул. Шугаева, 4, оф. 104

7 (7222) 77-00-75

99

ЦТО «ЭлитСервис»

Семей

ул. Астафьева, 63

8(72332)9-16-61

100

ТОО «Сервис-Плюс»

Шымкент

ул. Тауке-Хана,7

(7252) 46-78-88

101

ТОО Тоғ - Нұр

Шымкент

ул. Байтурсынова, № 53

8(7252)28-00-50

102

ТОО Kass Service

Шымкент

ул. Желтоксан, 19/4

7-701-161-09-09


13 октября 2017, 07:24
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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