В Алматы похитили всю базу данных на детей-сирот и их опекунов

Три окна в средней школе вскрыли преступники, решетки отогнуты, стекла разбиты, документы разбросаны. Сотрудники учебного заведения говорят, что злоумышленники будто что-то искали. Инцидент произошел прошлой ночью. Отдел опеки и попечительства лишился четырех процессоров в одном из них хранилось база данных на сирот по Медеускому району Алматы. Информация копилась годами.





«Наша школа существует более 75 лет, но такое происходит впервые. Мы очень удивлены, ушла вся база данных всех кто числился в отделе попечительства нашего района», – сообщила директор школы-лицея №33 Назгуль Казиева.





Налетчики обыскали четыре кабинета и копались в бумагах. Не найдя ценной информации, прихватили технику. Специалисты отдела опеки разводят руками, версии самые разные. Сотрудники надеются что база данных сирот и опекунов не будет взломана. Социальные работники рассказали, что вход в базу зашифрован. Информация хранится онлайн.





«Насколько известно сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. В настоящий момент данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК «Кражи чужого имущества», – сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.





Тем временем камеры наружного наблюдения засняли происходящее. Согласно эти кадрам преступление совершили двое мужчин. К сожалению лица и другие детали техника зафиксировала слабо. На сегодняшний день это единственная зацепка. Охранник школы ничего не слышал и соседи близлежащих домов так же ничего подозрительного не заметили.