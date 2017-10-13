Под жёсткий контроль возьмут цены на продукты во время ярмарок в Алматы
13 октября 2017, 08:42
В целом на сельскохозяйственных ярмарках стоимость продукции будет ниже рыночной на 15%-20% - отметили в управлении.
Под жёсткий контроль возьмут цены на продовольствие во время ярмарок в Алматы. Комплексный план разработали в Управлении сельского хозяйства. Производители, с которыми заключены меморандумы, впредь обязаны собственноручно доставлять свою продукцию в оптово-розничные центры, не пользуясь услугами посредников, сообщает ТК "Алматы".
По такому пути реализовывать товар будут и владельцы тепличных комплексов. В целом на сельскохозяйственных ярмарках стоимость продукции будет ниже рыночной на 15%-20% - отметили в управлении.
«Мы ежедневно мониторим цены на продукты, особенно на социально-значимые продукты питания. И прежде всего в городе принимаются меры для снижения цен в рамках создания конкурентной среды. Для этого в текущем году организованы пять новых крупных оптово-розничных центра», - сообщила заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.
С начала года в городе организовали более четырёхсот сельскохозяйственных ярмарок. На торговых площадках было реализовано 530 тысяч тонн продукции на 2 миллиарда 300 миллионов тенге. До конца года проведут ещё три ярмарки. На ближайшую можно сходить в эту субботу. Торговые палатки возведут по улице Жибек-жолы.
Фото: ТК "Алматы"
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