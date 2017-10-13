Качественные госуслуги – гарантия искоренения бытовой коррупции

Ни у кого не может быть сомнений в том, что коррупция разрушает государственные устои, подрывает доверие граждан к власти, снижает инвестиционную привлекательность, тормозит социально - экономическое развитие общества, является прямой угрозой национальной безопасности, а также существенно влияет на качество жизни граждан.





Ежедневно миллионы людей по всему миру, и особенно в развивающихся странах, сталкиваются с бытовой коррупцией в процессе взаимодействия с различными институтами власти. Одной из сфер, напрямую влияющей на уровень бытовой коррупции, является сфера оказания государственных услуг, которая до недавнего времени являлась наиболее коррумпированной в функционале государства.





Мировой опыт изобилует попытками проведения реформ в сфере предоставления услуг, в том числе с целью искоренения бытовой коррупции, и лишь немногие страны могут уверенно заявить об успешности их проведения. Среди них стоит отметить опыт Сингапура, Кореи, Эстонии, Грузии и Азербайджана, которые смогли наглядно показать, что при наличии политической воли и поддержки граждан процесс оказания государственных услуг может быть оперативным, честным и справедливым.





Приоритетность развития данной сферы в нашей республике отметил и Глава государства, в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Им поручено предпринять ряд мер по оптимизации оказания государственных услуг, перевести их в электронный формат, тем самым исключив возможности для прямого контакта граждан с институтами, оказывающими государственные услуги.





Также в начале сентября состоялось знаковое событие для развития Digital – пространства в Казахстане - Республиканское совещание по вопросам цифровизации экономики с участием Главы государства, на котором был презентован проект программы «Цифровой Казахстан», предусматривающей четыре основных направления работы: развитие инфраструктуры, улучшение человеческого капитала, цифровизация отраслей экономики и совершенствование системы предоставления государственных услуг.





В рамках проекта предложено множество инновационных разработок - мобильное приложение для слежения за здоровьем казахстанцев, программы для автоматизации предприятий, искусственный интеллект для консультации граждан по госуслугам, система «Следователь» для упрощения ведения дел полицией, система «умный город» и множество других.

Не последнюю роль в реализации проводимых реформ принимает Агентство, как уполномоченный орган в сфере оценки и контроля

за качеством оказания государственных услуг.





За прошедшие несколько лет Агентством в целях повышения качества оказания государственных услуг принимались меры разного рода и характера, как профилактические, так и принудительные. Опыт их проведения позволил выявить системные проблемы и препятствия, затормаживающие продвижение реформ и инициатив, а также возможные способы их устранения. Данные вопросы неоднократно обсуждались на уровне председателя Агентства Кожамжарова К., которым даны конкретные поручения и их реализация находится на контроле.





Качественные НПА – залог бесперебойного оказания услуг населению и бизнесу





Для возникновения любой системы необходим прочный фундамент, которым, в рассматриваемом вопросе, является безапелляционная нормативная правовая база.

Стандартизацию и регламентацию процессов оказания государственных услуг Казахстан инициировал в 2007 году. Данная мера должна была обеспечить оказание услуг на основании общих принципов по всей республике – единые пакеты документов, сроки, бизнес - процессы и основания для отказов. Однако, несмотря на все позитивные преобразования, нормативные документы, регулирующие порядок оказания государственных услуг, порой содержат в себе различные коллизии, пробелы и противоречия, которые создают препятствия для услугополучателей при реализации своих прав.





К примеру, 39 видов государственных услуг оказываются центральными госорганами в бумажной форме и для их получения гражданам необходимо обязательно прибыть в Астану по месту нахождения услугодателя. В то же время, имеющаяся возможность получения данных услуг через филиалы Госкорпорации не решает всех сложностей – срок оказания может существенно возрасти. Решением является создание возможности получения услуг на местах, в регионах.





В Астане услуги по апостилированию официальных документов, исходящих из судебных органов и органов прокуратуры оказываются в течение 1-2 рабочих дней, тогда как через региональные филиалы Госкорпорации сроки их предоставления увеличиваются до 17-20 календарных дней.

Подобного рода нормативные недоработки создают почву для возникновения очередных коллизий и несоответствий, которые могут использоваться недобросовестными служащими в своих интересах.





Агентством на системной основе проводится анализ нормативной правовой базы, регулирующей оказание государственных услуг, госорганам вносятся предложения по устранению выявленных недоработок.

Только за 2016 год проведено более 1500 проверок качества оказания государственных услуг, в ходе которых выявлено порядка 800 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 874 человека. Большая часть нарушений связана именно с несоответствиями, недоработками и коллизиями в НПА. Этот факт является серьезной мотивацией для органов и организаций, оказывающих услуги - коллизии должны устраняться на этапе разработки нормативных документов.





Роль «Электронного правительства» в искоренении бытовой коррупции





Анализ коррупционных рисков деятельности государственных органов показывает, что сфера оказания государственных услуг уязвима перед коррупционными проявлениями, поскольку возникают прямые контакты между госорганами, организациями, оказывающими услуги и населением, в действие приводится так называемый «человеческий фактор».





В этом направлении потенциал «электронного правительства» и Государственной корпорации «Правительства для граждан» пока используется не в полной мере.

За первое полугодие текущего года из оказанных 87,2 млн. услуг, услугополучатели в электронном виде получили 47%, через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» 24%.

Исключение взаимодействия госорган – услугополучатель позволило на 2/3 минимизировать бытовую коррупцию в сфере государственных услуг.





В перспективе, с исключением альтернативного способа оказания услуг госорганами и субъектами естественных монополий 90% услуг будут переведены в электронный формат и оставшиеся - в Госкорпорацию.

Тем самым, системные и комплексные меры по исключению контактов при оказании госуслуг и устранению коррупционных рисков позволят максимально минимизировать коррупцию.

С учетом передового международного опыта следует отказаться

от бумажного делопроизводства. Все сведения граждан должны быть оцифрованы и объединены в единую базу данных, в которой необходимая информация будет запрашиваться и предоставляться в режиме онлайн.





Здесь показателен опыт Эстонии, одной из ведущих стран мира по развитию электронных услуг - страна сразу отказалась от «печатно-бумажного» формата и начала работать с гражданами онлайн.

Услуги возможно получить как с помощью ID-карточки, документа, удостоверяющего личность, в микросхеме которого содержится набор личных данных владельца, так и посредством смартфонов с помощью мобильного ID (чипы с данными и ЭЦП интегрируются в SIM-карты). Все необходимые данные, запрашиваемые сведения и справки направляются на электронную почту граждан.





Нам предстоит кропотливая работа в этом направлении - 180 из 723 услуг все еще оказываются в бумажной форме. Большое количество государственных услуг, оказываемых в бумажной форме, связано с рядом причин.





Во-первых, низкая активность госорганов в переводе госуслуг в электронный формат, ввиду преследования ведомственных и личных интересов, а также отсутствие законодательной регламентации и обязанности услугодателей по автоматизации госуслуг.





Лишь по инициативе Агентства, госорганы выразили готовность в полной автоматизации дополнительных 34 услуг и дальнейшему системному переводу оказания государственных услуг в электронную форму.

Стоит отметить, что сегодня, в большинстве случаев, срок оказания госуслуг не зависит от формы их предоставления, единственным преимуществом электронного формата для граждан является отсутствие необходимости личного посещения организаций.

В этой связи, рассмотрение возможности максимального сокращения сроков оказания государственных услуг в электронном формате, может стать серьезной мотивацией для их популяризации среди населения.





Во-вторых, технические проблемы работы портала «электронного правительства».

Только по информации акимата Кызылординской области из предоставляемых 84 автоматизированных услуг на портале «электронного правительства» по различным техническим причинам недоступны 38 услуг. Аналогичные проблемы имеются во всех регионах республики.





Вместе с тем, в рамках мобильного правительства (посредством SMS-сообщений) доступно получение всего 20 видов госуслуг (0,2% от услуг Реестра), в основном это разовые электронные справки (выдача адресных справок, информации о состоянии пенсионных накоплений, справки о наличии либо отсутствии судимости и др.).





В-третьих, слабая пропускная способность интернет соединений в районных центрах и сельских округах.





Сегодня доступ к сети интернет имеется у 93,7% сельских округов, при этом, отсутствует техническая возможность оказания услуг ввиду низкой пропускной способности каналов сети (256 Кбит/с. вместо требуемых 2-4 Мбит/с.).

Данное обстоятельство вынуждает госорганы оказывать госуслуги и выдавать разрешительные документы только в бумажной форме, тем самым создавая коррупционные риски при контакте с услугополучателями.





В целях создания условий для предоставления услуг в электронном формате, Агентством вопросы увеличения скорости интернета в районных центрах и сельских округах предложено проработать госорганам совместно с Министерством информации и коммуникаций, АО «Казахтелеком» и операторами сотовой связи.





В-четвертых, неэффективная работа по интеграции информационных систем государственных органов.

Законом «Об информатизации» определено, что государственные органы обязаны обеспечить интеграцию информационных систем через шлюз «электронного правительства».

В 2005-2010 годах на реализацию программ по формированию и развитию «электронного правительства», направленных также на интеграцию, затрачены бюджетные средства в сумме более 74,8 млрд. тенге.





Однако, несмотря на то, что все выделенные средства освоены, на сегодня, интеграция информационных систем и программных продуктов с порталом «электронного правительства» осуществлена лишь на 12% , что не позволяет оказывать услуги полностью в электронной форме.





Только по поручению Агентства, в рамках работы по улучшению деятельности СпецЦОНа города Астаны, в июле текущего года интегрированы информационные серверы налоговых органов и административной полиции, что позволило исключить предоставление услугополучателями справок о налоговой задолженности по месту регистрации транспорта и обеспечить экстерриториальный принцип обслуживания.





Стоит также отметить запуск Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования (ИС АСТАНА-1), которая с 1 октября 2017 года осуществляет автоматизированный контроль всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации до выпуска транзитной декларации.

Среди услугодателей наиболее активную работу по интеграции информационных систем провели Министерство здравоохранения – 15 интегрированных систем, финансов - 11, а также Генеральная прокуратура – 7. Менее инициативными в данном вопросе оказались Министерства внутренних дел, культуры и спорта, а также Национальный банк.





Интеграция всех информационных систем, задействованных в процессе оказания госуслуг, существенно упростит их получение и позволит эффективнее внедрять услуги в электронной форме в жизнь каждого гражданина.

К примеру, в Эстонии единая система X-Road, к которой подключено порядка 900 организаций, общественные реестры и базы данных, обеспечивает доступ гражданам к свыше 1,5 тыс. различных услуг как государственных, так и частных, только в онлайн-режиме.





Госкорпорация «Правительство для граждан», как центр профессионального оказания государственных услуг





Созданная в реализацию 100-го шага Плана нации Госкорпорация, как единый провайдер госуслуг, призвана обеспечить дальнейшее упрощение процессов оказания услуг населению и повышение их качества, стать эталоном профессионализма, клиентоориентированности и этичности при предоставлении государственных услуг.

Данному направлению Госкорпорации «Правительство для граждан» необходимо уделить особое внимание.





Агентством выявляются случаи оказания государственных услуг сотрудниками Госкорпорации с нарушением сроков, принятия недостоверных пакетов документов, отказов в принятии документов по неустановленным в НПА основаниям – за 2016 год предоставлено более 133 тыс. отказов, из них по вине сотрудников корпорации – порядка 2 тысяч.





Установлены факты участия сотрудников корпорации в совершении коррупционных правонарушений – за время существования Госкорпорации (с середины 2016 года) в отношении ее сотрудников Антикоррупционной службой зарегистрировано 21 преступление, осуждены 10 лиц, занимавших руководящие должности в структуре корпорации.





Из последних примеров - 18 сентября 2017 ода зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала Госкорпорации по Костанайской области, которые совершили хищение бюджетных средств в сумме свыше 4 млн. тенге.





Принимая во внимание значимость удовлетворенности граждан полученными услугами, усиление профилактики коррупционных правонарушений и исполнительской дисциплины работников Госкорпорации является важнейшим аспектом развития.





Здесь стоит отметить роль взаимодействия с институтами гражданского общества. Одним из примеров такового является проект «Тайный покупатель».

В рамках проекта Агентством, совместно с представителями НПО, общественными деятелями, проинспектирована деятельность ряда организаций столицы (а также Атырауской, Восточно – Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областей, города Алматы), оказывающих государственные услуги – отделы ЦОНов, СпецЦОН, миграционная служба, налоговые органы и субъекты естественных монополий.





В результате существенно оптимизирована и приведена в соответствие требованиям граждан деятельность вышеуказанных организаций – начиная от бытовых условий (сидячие места, кондиционирование), заканчивая решением системных проблем (оптимизация бизнес-процессов, устранение посредников, электронные очереди, продолжительность работы, дополнительные кассы и окна приема/выдачи документов и прочее).

Также нарекания вызывает действующий формат работы мобильных ЦОНов, который не охватывает полный спектр оказания услуг, что приводит к необоснованному расходу финансовых средств Госкорпорации.





По республике функционируют 69 автомашин мобильного ЦОНа, обслуживающие 1 169 населенных пунктов.

Анализ Агентства и опрос населения показали, что мобильные ЦОНы полноценно не оказывают госуслуги в связи с отсутствием материально-технической оснащенности, прием заявлений осуществляется мобильными ЦОНами без выдачи готовых документов.





Опыт Азербайджана, можно рассматривать, как возможную альтернативу мобильным ЦОНам, где для предоставления услуг жителям дальних районов, функционируют 11 специализированных автобусов «АСАН», оснащенных необходимой техникой и коммуникациями для оказания социально-значимых услуг, работающих до 2-х недель в отдаленном режиме и оказывающих услуги гражданам, с выдачей их результатов на месте.





На сегодня 4 региона – Атырауская, Восточно – Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области – обеспечили в акиматах сельских округов уголки самообслуживания, где любой желающий, при наличии ЭЦП, может получить необходимые услуги (к примеру, получение адресных, имущественных справок, постановка ребенка на очередь в детский сад, сдача налоговых деклараций и многое другое).

Открытие подобного рода уголков, а также организация курсов повышения компьютерной грамотности среди населения сел, сельских округов республики, на базе ЦОНов, МИО, а также домов культуры, позволит не только оказывать услуги в электронном формате, но и в целом положительно повлиять на уровень развития отдаленных районов, сел и округов.





Еще одним решением вопроса обеспечения доступности госуслуг в отдаленных населенных пунктах могло бы стать расширение функционала сельских почтовых отделений связи АО «Казпочта», путем передачи им функций мобильных ЦОНов.





На сегодня Агентством проводится работа по распространению Астанинского опыта по всей стране.

Госкорпорация должна стать образцом и показателем предоставления сервисных «безбарьерных» услуг, с использованием всех доступных технических возможностей для обеспечения комфорта граждан.





Резюмируя, можно определить одну из первых задач государства на сегодняшний день, которая позволит исключить из оборота такое понятие, как бытовая коррупция – это создание e-People, цифрового общества.





Все реформы и нововведения не возымеют эффекта, если общество не будет готово изменить свое отношение к ним. Косность мышления, традиционализм и конформизм, так и будут заставлять нас простаивать километровые очереди в душных и тесных госорганах, собирать сотни справок и документов для получения других справок, и как следствие, искать способы «решить» проблему по-быстрому, пусть и не по закону.

Казахстан имеет все для того, чтобы начать революцию в сознании людей. Принимаемые на сегодня меры уже позволили занять лидирующие позиции в индексе развития электронного правительства среди стран Азии, а в аналогичном индексе ООН Казахстан занимает 33 место из 174 стран мира.





Глава государства в программе «Рухани жаңғыру» отметил, что любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века. И среди безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость. Поэтому программа «Цифровой Казахстан» и повсеместное внедрение электронных государственных услуг,– это часть подготовки нации к жизни в XXI веке.





В этой связи уместно процитировать духовного лидера М. Ганди: «Если ты хочешь перемен в будущем – стань этой переменой в настоящем». Мы также должны изменить себя, свое сознание и через адаптацию

к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха.



