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Назарбаев: Казахстан будет самым надежным и близким партнером России

 

В четверг, 12 октября, Нурсултан Назарбаев встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективу их дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Россия является важным стратегическим партнером Казахстана как в экономике, так и в других сферах.

- В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В этом году на треть выросла взаимная торговля. По всем направлениям создаются новые совместные предприятия, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул результативность сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС.

- Несмотря на сложившиеся трудности, мы двигаемся вперед. Казахстан будет самым надежным и близким партнером России. Кроме этого, стоит отметить развитие нашего партнерства по Байконуру, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также главы двух государств обсудили график предстоящих встреч и остановились на наиболее актуальных вопросах региональной политики.

В свою очередь, Владимир Путин отметил значимость и продуктивность проведения подобных двусторонних встреч, являющихся ключевым фактором развития и укрепления межгосударственных связей.

 

13 октября 2017, 09:52
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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