В целях повышения качества кадрового состава органов местного самоуправления в центрах повышения квалификации госслужащих прошли обучение 160 человек.

Сегодня в Кокшетау прошел республиканский форум сельских акимов, на котором обсуждены вопросы внедрения самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. Форум собрал 220 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.





В панельной дискуссии приняли участие аким Акмолинской области М.Мурзалин, вице-министр национальной экономики А. Жумагулов, вице-министр финансов Б.Шолпанкулов, эксперты и политологи.





Следует отметить, Глава государства Н.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» подчеркнул необходимость развития местного самоуправления, расширения участия граждан в решении всех вопросов местного значения. И нынешний форум стал диалоговой площадкой между представителями уполномоченных государственных органов и непосредственными участниками процесса – акимами сельских округов.





В своем выступлении аким Акмолинской области М.Мурзалин сообщил, что с 2018 года в регионе самостоятельный бюджет будет внедрен в 69 населенных пунктах с численностью более 2000 человек, с 2020 года – в оставшихся 177 административных единицах.





«Проделана большая работа по подготовке регионов области к переходу на самостоятельный бюджет. В полном объеме аппараты акимов обеспечены бесперебойным высокоскоростным интернетом, проводится работа по обеспечению сельских акиматов современным компьютерным оборудованием.





В целях повышения качества кадрового состава органов местного самоуправления в центрах повышения квалификации госслужащих прошли обучение 160 человек. Это акимы сельских округов, специалисты аппаратов акимов, а также сотрудники районных отделов экономики и финансов».





Затем о ходе реализации Закона РК по вопросам внедрения самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, а также готовности информационных систем к внедрению IV уровня бюджета проинформировали вице-министры национальной экономики и финансов РК.





В свою очередь заместитель акима Костанайской области С.Карплюк и аким Косшынского сельского округа Целиноградского района Д.Калиев рассказали о проводимой работе. По словам Д.Калиева, внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления своевременно. Решение вопросов местного значения с участием самого населения улучшит жизнь сельчан.





«Мы, акимы сельских округов, заинтересованы в своевременной регистрации и перерегистрации каждого объекта на своей территории. Работа ведется и по искоренению фактов предпринимательской деятельности без регистрации в органе налоговой службы. Благодаря самостоятельному бюджету, мы будем получать реальные финансовые средства для улучшения условий жизни налогоплательщиков своего округа. В прошлом году по согласованию с членами местного сообщества нами были направлены средства с контрольного счета наличности на установку светофоров на 3-х перекрестках, текущий ремонт внутрипоселковых дорог. В текущем году с районного бюджета трансфертами органам местного самоуправления поступило на счет более16 млн. тенге, которые были направлены на оплату освещения улиц населенных пунктов, установку светодиодных ламп и замену ламп уличного освещения, устранение поврежденных кабелей, а также на проведение ремонтных работ по содержанию автомобильных дорог сельского округа», - сказал Д. Калиев.





В завершение форума участники прошли обучающие семинары по следующим темам: «Планирование и исполнение бюджета местного самоуправления», «Управление коммунальной собственностью МСУ».



