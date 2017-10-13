Бывший футболист сборной Англии возобновит карьеру в 49 лет

В уэльском клубе сообщили, что 49-летний Мерсон находится в отличной физической форме.

Бывший игрок сборной Англии и лондонского «Арсенала» Пол Мерсон в возрасте 49 лет решил возобновить футбольную карьеру. Об этом сообщает BBC News.





Нападающий подписал контракт с клубом «Керау», выступающим в четвертом дивизионе чемпионата Уэльса. Ожидается, что игрок выйдет на поле 18 октября в матче с «Понтиклуном».





В уэльском клубе сообщили, что 49-летний Мерсон находится в отличной физической форме.





Форвард выступал за «Арсенал», «Астон Виллу», «Мидлсбро», «Портсмут» и «Уолсолл». В составе «канониров» он выигрывал Кубок кубков, Кубок Англии и другие трофеи. На счету Мерсона 327 матчей и 78 голов.





В 2006 году Мерсон завершил карьеру и начал работать футбольным экспертом, однако спустя шесть лет провел несколько матчей за команды низших дивизионов.





Фото: Adam Holt / Reuters



