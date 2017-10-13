Казахстанский флаг впервые подняли на чемпионате мира Ironman

14-го октября пройдет чемпионат мира IRONMAN 2017 на Коне. Впервые в истории, на параде открытия был пронесен флаг Казахстана. В этом году в стартовых протоколах Чемпионата мира по рекордное количество участников: 2343 атлета категории Age Group и 95 атлетов категории PRO из 66 стран, сообщает Zakon.kz





Фаворитами на победу являются прошлогодние чемпионы мира на дистанции Ironman – Ян Фродено из Германии и Даниэла Риф из Швейцарии. Оба спортсмена уже дважды выигрывали IRONMAN World Championship в своей карьере, и в 2017 году попытаются побороться за титул в третий раз. Казахстан на престижном турнире представят Нагима Керимбаева, Павел Артюшенко и Айдын Рахимбаев.





«Вчера прошёл парад Наций и впервые за 38 лет, был поднят наш казахстанский флаг здесь на Коне , чемпионате мира IRONMAN в Гавайи ! Тысячи спортсменов прошли по центральной улице Мекки Ironman, под приветствия ведущих , болельщиков и местных жителей .. Нам определили место между Японией и Мексикой , правда их было по 50-60 человек, а нас только трое???? Но мы пронесли наш флаг очень гордо !! " Ka-za-kis-tan . 3 athletes..!! " объявляли ведущие. И я счастлив, что мне выпала честь поднять наш флаг здесь, на другом конце земли, на таком значимом событии мирового масштаба !», - написал Рахимбаев в facebook.



