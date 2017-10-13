Гонщик Асылхан Турар стал победителем Кубка Азии в омниуме

С 10 по 12 октября в столице Индии Нью-Дели прошел Кубок Азии по велоспорту на треке. Завоевав три призовые медали, казахстанские гонщики снова доказали, что являются одними из лидеров азиатского континента на треке, сообщает Zakon.kz





Победу в одной из сложнейших гонок – омниуме, включающей в себя 4 вида дисциплин: скретч, темпо, элиминатор и гонку по очкам - принес 20-летний Асылхан Турар. Он выиграл в первом и последнем этапах «королевской гонки», уступив в темпо китайцу Ляну Гуо и в элиминаторе узбекистанцу Руслану Федорову. Асылхан Турар закончил гонку со значительным преимуществом в 14 очков, оставив позади Лэмби Эштона из США и Ляна Гуо из Китая.





Днем ранее Асылхан Турар заполучил бронзовую медаль Кубка Азии в индивидуальной гонке преследования, а его партнер по команде Владимир Цой занял второе место в гонке по очкам, пополнив копилку казахстанской сборной серебряной медалью.







