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В Казахстане запущена Карта показателей социального страхования

 

Министерством труда и социальной защиты населения РК запущена Карта показателей социального страхования. Новшеством в системе обязательного социального страхования и функционирования предприятия можно ознакомиться на сайте Государственного фонда социального страхования (далее - АО «ГФСС»).

«Цель создания «Карты показателей социального страхования» - информирование общественности об основных показателях системы обязательного социального страхования, повышение осведомленности граждан о правах и возможностях по дополнительной социальной поддержке работающего населения», - комментирует президент АО «ГФСС» Сауле Дюсенова.

В Карте представлены сведения социального страхования и сумма социальных отчислений, в том числе количество получателей, средний размер и общая сумма выплаты.

По информации разработчиков, этот информационный сервис необходим как государственным органам и работодателям, так и гражданам. На сегодняшний день, Карта позволяет ознакомиться с основными данными о системе обязательного социального страхования по каждому районному центру.

Работа по наполнению Карты продолжатся в дальнейшем, она будет дополнена рядом актуальных показателей.

 

13 октября 2017, 16:09
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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