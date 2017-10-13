В Алматинской области два пациента незаконно содержались в областном наркологическом диспансере

В ходе очередного анализа обратили внимание на сроки содержания больных в Алматинском областном наркологическом диспансере.





​В результате выявили, что администрация учреждения, несмотря на истечение установленного судом срока принудительного лечения, незаконно не отпускала двух больных.

​При этом, мер по продлению их содержания в установленном законодательством порядке также принято не было.





​Прокуратура моментально отреагировало на это нарушение путем внесения в управление здравоохранения области представления об устранении нарушений законности.

​В акте надзора поставлен вопрос о незамедлительной выписке пациентов из диспансера.





​По результатам оба пациента были сразу же отпущены. Вопрос ответственности виновных лиц рассматривается.



