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В Алматинской области два пациента незаконно содержались в областном наркологическом диспансере

13 октября 2017, 18:09

Защита прав граждан по-прежнему остается главной задачей прокуратуры.

В ходе очередного анализа обратили внимание на сроки содержания больных в Алматинском областном наркологическом диспансере.

​В результате выявили, что администрация учреждения, несмотря на истечение установленного судом срока принудительного лечения, незаконно не отпускала двух больных.
​При этом, мер по продлению их содержания в установленном законодательством порядке также принято не было.

​Прокуратура моментально отреагировало на это нарушение путем внесения в управление здравоохранения области представления об устранении нарушений законности.
​В акте надзора поставлен вопрос о незамедлительной выписке пациентов из диспансера.

​По результатам оба пациента были сразу же отпущены. Вопрос ответственности виновных лиц рассматривается.

Фото: TVNET

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