В Казахстане сняли социальный ролик о штрафах
13 октября 2017, 19:39
Вайнер отметил, что сводя концы с концами и решая денежные вопросы, народ идет на отчаянные шаги.
Казахстанский вайнер Ратбек Байенов (Ratbek) снял ролик на тему непосильных некоторым водителям штрафов в РК, передает Zakon.kz
«Каждый день, миллионы мирных жителей, урезая свой хлеб пытаются оплатить штрафы. Но сводя концы с концами и решая денежные вопросы народ идёт на отчаянные шаги... Друзья, а вы как думаете? P.s: будьте аккуратнее на дорогах!» - подписал вайнер.
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