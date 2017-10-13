МЧС Кыргызстана больше не нуждается в гуманитарной помощи от Казахстана
13 октября 2017, 20:40
В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи потеряла свою актуальность.
В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Кыргызской республики, опубликованном на их сайте.
«Относительно появившейся в ряде средств массовой информации публикации о том, что в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, Правительство Республики Казахстан приняло решение об оказании Кыргызской Республике гуманитарной помощи в виде досок обрезных, металлопроката и столбов деревянных, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщает следующее.
Экстренное обращение кыргызской стороны имело место в мае текущего года в связи с сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако Правительством Кыргызской Республики и при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны.
В этой связи, выражая благодарность Правительству Казахстана за данное решение, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информирует, что в настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность», - отмечается в сообщении.
Напомним, что Казахстан собирался оказать Кыргызстану гуманитарную помощь в размере 82 млн тенге. Постановление Правительства РК об отправке стройматериалов приняли 3 октября 2017 года.
Фото: ТВ Центр
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