МЧС Кыргызстана больше не нуждается в гуманитарной помощи от Казахстана

В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи потеряла свою актуальность.

В настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность, говорится в сообщении пресс-службы МЧС Кыргызской республики , опубликованном на их , опубликованном на их сайте





«Относительно появившейся в ряде средств массовой информации публикации о том, что в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, Правительство Республики Казахстан приняло решение об оказании Кыргызской Республике гуманитарной помощи в виде досок обрезных, металлопроката и столбов деревянных, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщает следующее.

Экстренное обращение кыргызской стороны имело место в мае текущего года в связи с сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако Правительством Кыргызской Республики и при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны.

В этой связи, выражая благодарность Правительству Казахстана за данное решение, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информирует, что в настоящее время необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность», - отмечается в сообщении.





Напомним, что Казахстан собирался оказать Кыргызстану гуманитарную помощь в размере 82 млн тенге. Постановление Правительства РК об отправке стройматериалов приняли 3 октября 2017 года.



