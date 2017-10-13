На ретро-фестивале «Арыс жағасында» исполнили песни пяти известных композиторов страны

В Южно-Казахстанской области прошел ретро-фестиваль «Арыс жағасында». На восьмом праздничном мероприятии прозвучали песни таких известных композиторов, как Турдыкылыша Изтаева, Мухтара Куралова, Куралай Сатмуханбетовой, Лесбека Аманова, Ержана Серикбаева, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





Приняв участие в творческом вечере, аким области Ж.Туймебаев поздравил всех любителей искусства и отметил важность сегодняшнего мероприятия.









«Казахский народ всегда уважал и ценил творческих людей. Творчество – это то, что идет из души. Именно поэтому духовность тесно связана с понятием духовного единства народа. На сегодняшний день этот фестиваль известен не только южноказахстанцам, но и всей стране. Мероприятие, направлено на популяризацию творчества композиторов - выходцев из южного региона, творческих коллективов и исполнителей, ставших гордостью всего казахского народа. Фестиваль стал особым инструментом поддержки местных талантов», - сказал аким.













На вечере прозвучали 20 известных песен местных композиторов, популярных среди народа. В фестивале приняли участие заслуженный деятель РК Улыкпан Жолдасов, заслуженные деятели культуры РК Жубаныш Жексенулы, Шакизада Байтпатшанова, Акбота Керимбекова.

































Свою историю фестиваль ведет с 1992 года. Начиная именно с этого года, в области проводится песенный конкурс «Менің Қазақстаным» имени Шамши Калдаякова. В прошлом году данный конкурс прошел на родине композитора в Отырарском районе, а в этом году в Сузакском районе.





В рамках конкурса, с целью пропаганды и поддержки творчества композиторов Южно-Казахстанской области, с начала 2010 года ретро-фестиваль «Арыс жағасында» ежегодно проходит в сквере имени Шамши Калдаякова. Отметим, что ретро-фестиваль, организованный в восьмой раз, прошел на высоком уровне.







