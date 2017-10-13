Париж хочет к 2030 году избавиться от машин с бензиновыми двигателями

Целью этого является превращение Парижа в город, не загрязненный углекислым газом.

Власти Парижа намерены к 2030 году освободить городские улицы от всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.





Согласно плану администрации, уже к 2024 году на дорогах столицы Франции не должно остаться автомобилей с дизельными двигателями, а к 2030 году — с бензиновыми. Целью этого является превращение Парижа в средне- и долгосрочной перспективе в город, не загрязненный углекислым газом, сообщает «Интерфакс»





Эти меры означают, что столичная администрация планирует гораздо раньше выполнить цели, поставленные правительством Франции. Министр экологии страны Николя Юло в июле объявил о намерении запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.





Как уточнил представитель администрации Парижа, предлагаемый план не предусматривает запретов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или штрафов за их использование. Поставленных целей предполагается достичь за счет ставки на электромобили и общественный транспорт.





Загрязнение воздуха в Париже является серьезной проблемой. Минувшей зимой власти неоднократно запрещали движение старых дизельных автомобилей в столице. Мэр Парижа Анн Идальго уже давно принимает меры, направленные на сокращение движения транспорта в столице. В числе прочего она запретила движение автомобилей по дорогам вдоль Сены, и теперь они доступны только для пешеходов и велосипедистов.



