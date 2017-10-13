Бракованные учебники казахстанцам пообещали поменять

Если люди обратятся в соответствующее издательство с просьбой заменить бракованный учебник, то издательства должны заменить.

Издатели учебников прокомментировали случай с бракованными учебниками, сообщает сообщает 24.kz





В социальных сетях появилось видео, в котором родители демонстрируют учебник 7 класса. «География» начинается сразу с 31 страницы. Также пользователи показали «Биологию», напечатанную вверх ногами.





Как отметил заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Учебник» Саят Омаров, брак чисто технический. К содержанию учебников претензий нет.





Перед отправкой в тираж учебники проходят апробацию в школах, вторичную экспертизу на портале «Общественная оценка». А также рассматриваются предметными и республиканскими комиссиями. Жалобы единичны.





Издатели готовы заменить бракованные издания бесплатно, однако обращений пока нет.





Саят Омаров, зам. директора Республиканского научно-практического центра «Учебник»:

- Брак учебника не относится к содержанию учебника. Это брак чисто технический, брак типографский. В процессе тиражирования учебника такие случаи были. Если люди обратятся в соответствующее издательство с просьбой заменить бракованный учебник, то издательства должны.





Жазира Нурмухаметова, рук. тренинг-центра «Алматыкітап баспасы»:

- Случай брака был. В учебнике за 7 класс там начиналось с 31 страницы. К сожалению, к нам не обратился тот человек, который написал на «Фейсбук». Мы внимательно все посмотрели, изучили имеющуюся базу. Обратились во все областные организации образования. Это был единичный случай. Наше издательство всегда делает контрольные осмотры на базе в период издания, формирования заявок.



