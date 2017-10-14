Свыше 180 тенге за литр бензина готовы заплатить полицейские Петропавловска

УВД Петропавловска готово купить бензин по 185 тенге за литр. Такое ценовое предложение появилось на сайте госзакупок, сообщает ТК " Астана ".





Всего на приобретение топлива АИ-92 полицейское управление выделило свыше 13 миллионов тенге. Как пояснили в пресс-службе областного ведомства, сумма эта усредненная и берется на перспективу.





Сами торги должны пройти 6 ноября. Цены на бензин, как известно, в Казахстане в свободном плавании. А потому правоохранительные органы решили подстраховаться. Аукцион состоится по методу ценового снижения и если серьезных скачков тарифа не будет, то тогда полицейские смогут провести дополнительные торги на оставшуюся сумму. Сейчас в Петропавловске литр бензина отпускают по 152-156 тенге.





"С учетом возможного возрастания на 6 ноября была поставлена такая цена. В результате выигрывает тот, кто даст наименьшую цену. Если будет экономия, то мы имеем на эту же стоимость разыграть еще раз для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу 100 единиц автотранспортных средств, которые стоят на балансе УВД г. Петропавловска", - заявила руководитель пресс-службы ДВД СКО Мадина Балгашукова.



