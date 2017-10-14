Спортсмен из Актау стал чемпионом мира по самбо среди молодежи

Рамазан стал чемпионом мира в весовой категории 62 килограмма.

Рамазан Мамаев, воспитанник тренеров Манарбека Бисекенова и Сергея Волобуева, победил на чемпионате мира по самбо среди молодежи, который проходит в эти дни в Сербии, сообщает lada.kz





Рамазан стал чемпионом мира в весовой категории 62 килограмма. Как рассказал Манарбек Бисекенов, директор спортшколы «Жас батыр», в первой схватке Рамазан одержал победу над соперником из Голландии.





- Также успешно он вышел из схватки с болгарским атлетом. За выход в финал Рамазан, приложив все силы, одолел таджикского спортсмена. В финале он не дал ни одного шанса сопернику из Монголии и получил звание чемпиона мира, - сказал Манарбек Бисекенов.





Еще один мангистауский спортсмен Жалгас Каспаев выступит на чемпионате 15 октября.





Фото предоставлено Манарбеком Бисекеновым



