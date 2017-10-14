Футболист «Динамо» забил с центра поля
14 октября 2017, 14:40
Полузащитник отметился на 77-й минуте встречи.
Футболист московского «Динамо» Виктор Демьянов забил гол с центра поля в матче 13-го тура молодежного первенства России со «СКА-Хабаровском», сообщает Лента.ру.
Видеозапись появилась на YouTube-канале бело-голубых.
Полузащитник отметился на 77-й минуте встречи. Получив мяч, Демьянов воспользовался тем, что вратарь соперника далеко вышел из ворот, и послал мяч с середины поля ему за спину. «Динамо» победило со счетом 3:0.
Фото: скриншот
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