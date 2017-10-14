Футболист «Динамо» забил с центра поля

Футболист московского «Динамо» Виктор Демьянов забил гол с центра поля в матче 13-го тура молодежного первенства России со «СКА-Хабаровском», сообщает Лента.ру





Видеозапись появилась на YouTube-канале бело-голубых.





Полузащитник отметился на 77-й минуте встречи. Получив мяч, Демьянов воспользовался тем, что вратарь соперника далеко вышел из ворот, и послал мяч с середины поля ему за спину. «Динамо» победило со счетом 3:0.







