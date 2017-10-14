Более 3 тысяч жителей собралось на открытие ретро-парка в Атырау
14 октября 2017, 15:11
Новое место отдыха горожан обустроено в неоклассическом стиле 50-х годов прошлого столетия.
В ходе торжественной церемонии открытия нового культурного объекта ко дню города Атырау был презентован памятник ансамблю "Дос-Мукасан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Ретро-парк является уникальным объятом для города Атырау. Новое место отдыха горожан обустроено в неоклассическом стиле 50-х годов прошлого столетия.
Основная территория парка предназначена для пешеходного активного отдыха по аллеям и набережной р.Урал.
- От жителей Атырау поступают предложения по созданию дополнительных мест отдыха, новых рекреационных зон в нашем городе, эта работа будет продолжаться. Есть планы по расширению парка "Победы", создание парка на берегу р.Урал за университетом им.Х.Досмухамедова на так называемом банановом берегу. Есть и другие проекты, мы надеемся на вашу поддержку, - обратился к собравшимся горожанам аким области Нурлан Ногаев.
Строительство ретро-парка началось в феврале 2015 года на средства ТОО "ТШО" в рамках социально-инфраструктурной программы «Игилик». Парк был возведен в микрорайоне Жилгородок на берегу р. Урал. Новое место досуга горожан обустроено в классическом стиле: с амфитеатром, кафе, выставочным павильоном, музыкальными и светящимися фонтанами, искусственным прудом. Кроме того, в парке налажена система видеонаблюдения и радиовещания.
В парке помимо прочего был установлен памятник музыкальному ансамблю "Дос-Мукасан", на открытии которого присутствовали сами музыканты.
По проекту на площади в 3,5 га высажено 750 деревьев.
За весь период реализации программы "Игилик" было освоено порядка 250 миллионов долларов США и реализовано 130 проектов, в результате которых создано более 1000 рабочих мест для врачей, учителей и технического персонала.
-Мы уверены, что Ретро-парк станет украшением города Атырау и излюбленным местом отдыха для горожан и их детей, отметил в своем выступлении генеральный директор ТОО "ТШО" Тэд Эдчисон.
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