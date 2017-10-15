Головкин возглавил еще один P4P-рейтинг

Издание Sun Star опубликовало свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz





На первой позиции расположился казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.





«GGG взобрался на первую строчку рейтинга по умолчанию — после новости о неожиданно завершившем карьеру Андре Уорде. Также Головкин недавно закончил бой ничьей с Саулем Альваресом, хотя в глазах многих он сделал достаточно для победы», — пишет Sun Star.





ТОП-6 P4P-рейтинга по версии издания:

1. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)

2. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)

3. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)

4. Василий Ломаченко (9-1, 7 КО)

5. Висаксил Вангек (44-4-1, 40 КО)

6. Майки Гарсия (37-0, 30 КО).





Фото: sports.kz



