Головкин возглавил еще один P4P-рейтинг
15 октября 2017, 08:33
Далее в списке Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) и Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).
Издание Sun Star опубликовало свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
На первой позиции расположился казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
«GGG взобрался на первую строчку рейтинга по умолчанию — после новости о неожиданно завершившем карьеру Андре Уорде. Также Головкин недавно закончил бой ничьей с Саулем Альваресом, хотя в глазах многих он сделал достаточно для победы», — пишет Sun Star.
ТОП-6 P4P-рейтинга по версии издания:
1. Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО)
2. Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО)
3. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
4. Василий Ломаченко (9-1, 7 КО)
5. Висаксил Вангек (44-4-1, 40 КО)
6. Майки Гарсия (37-0, 30 КО).
Фото: sports.kz
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