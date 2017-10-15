10 самых крошечных населенных островов мира

Некоторые просто выбирали для постройки труднодоступные места, такие как скалы, леса и острова, окруженные озером, рекой и даже океаном.

Людям испокон веков было свойственно ограждать свои жилища от внешнего мира — заборами, стенами, рвами. Некоторые просто выбирали для постройки труднодоступные места, такие как скалы, леса и острова, окруженные озером, рекой и даже океаном. Ниже представлен список самых крошечных, но очень живописных обитаемых островов мира.







